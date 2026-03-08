Presidente Petro confirma golpe al Eln en Arauca

Foto:

?En su cuenta de X, el mandatario escribió: “Quince capturados del ELN en combates en Arauca, la mitad de ellos eran menores de edad y, al parecer, la mayoría reclutados forzadamente en el vecino país».

“Son casi 50 fusiles incautados a los grupos armados en apenas unos días», informó el mandatario.

Lo indicado por el Presidente fue el resultado de una operación conjunta ente el Ejército, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional, con el apoyo de la Armada Nacional y la Fiscalía General de la Nación, en la que fue desmantelada una compañía del Eln que delinque en Arauca.

Según informó el ministerio de Defensa, “la operación en la vereda La Conquista, municipio de Arauca, dejó un integrante muerto en desarrollo de operaciones, 6 capturados y 7 menores recuperados que habían sido reclutados por esta estructura. Además, fue incautado un importante material de guerra».

Con información del Ministerio de Defensa