Rusia destruye la torre de televisión en Járkov, Ucrania; así cayó la estructura (VIDEO)

–La torre de televisión de Járkov, en el este de Ucrania, de 240,7 metros de altura, fue destruida por un bombardero ruso, según lo han confirmado las autoridades locales.

En redes sociales circulan videos del derrumbe de la parte superior de la infraestructura sobre la que se levantan nubes de humo gris.

video (social networks) – the moment of the impact on the television tower in #Kharkiv. #War_in_Ukraine pic.twitter.com/yuqxnZKGJg

