EE.UU renueva alerta sobre tráfico aéreo hacia Venezuela

–Estados Unidos renovó este martes la alerta para las aerolíneas que operan en el espacio aéreo venezolano, en medio de la creciente tensión por el despliegue aeronaval en el mar Caribe frente a las costas de Venezuela.

La Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense instó a las aeronaves a «actuar con cautela» en el cielo venezolano debido al «empeoramiento de la situación de seguridad y el aumento de la actividad militar», la misma formulación utilizada en una advertencia previa emitida el el pasado 22 de noviembre.

Una semana después, el propio mandatario estadounidense Donald Trump, afirmó que el espacio aéreo de Venezuela debía considerarse como completamente cerrado.

La nueva advertencia, que entró en vigencia este martes y hasta el 19 de febrero de 2026, se produjo días después de que un piloto de la aerolínea JetBlue dijera que su aeronave estuvo cerca de chocar con un avión cisterna de la Fuerza Aérea estadounidense cerca de Venezuela, un incidente reportado a las autoridades.Copa Airlines extiende suspensión de vuelos a Caracas

En tanto, la aerolínea panameña Copa también este martes que extendió hasta el 15 de enero la suspensión de sus vuelos desde y hacia Caracas.

El país sudamericano perdió casi dos tercios de sus vuelos al extranjero tras la seguidilla de cancelaciones de doce aerolíneas de varios países.

El medio local venezolano La Patilla dijo que la FAA exhortó a las aerolínes a «extremar las precauciones en la región con información de vuelo (FIR) de Maiquetía, que abarca el espacio aéreo controlado por el país suramericano y zonas del Caribe sur y oriental».

«Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluyendo durante el sobrevuelo, así como en las fases de llegada y salida del vuelo», dijo La Patilla, citando el aviso de FAA, que advierte además que «el riesgo podría extenderse a los aeropuertos y a las aeronaves en tierra dentro de la región afectada».

Este martes en Caracas, Nicolás Maduro dijo que su país enfrenta una «agresión multidimensional» de Estados Unidos desde hace 25 semanas, en referencia al inicio del despliegue militar del país norteamericano en el mar Caribe, cerca de las aguas venezolanas, que el presidente estadounidense Donald Trump, defiende como acciones contra el narcotráfico, pero que el líder chavista interpreta como un intento para sacarlo del poder

En un congreso con trabajadores, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión, Maduro afirmó que esa «agresión multidimensional» va desde el «terrorismo psicológico» hasta la «piratería» de los «corsarios que asaltaron» el buque petrolero Skipper, el pasado 10 de diciembre, que trasladaba crudo venezolano.

En este contexto, el mandatario -a quien Estados Unidos y otros países consideran ilegítimo- aseguró que Venezuela está preparada y derrotará la «oligarquía» y el imperialismo» en «cualquier circunstancia». (Información DW).