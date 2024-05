Crisis de agua en Bogotá: Sigue en alza nivel de los embalses, pero también el consumo, pese al racionamiento

–De acuerdo con el último informe del alcalde mayor Carlos Fernando Galán, el nivel de los embalses que abastecen el acueducto de la capital llegó al 21,02 por ciento, lo cual no ha incidido mucho para superar la crisis de agua en la ciudad, porque los capitalinos aumentaron el consumo pese al racionamiento.

«Las lluvias no serán suficientes si no seguimos trabajando para reducir nuestro consumo hasta llegar a 15 m³ por segundo”, precisó el mandatario Distrital, en vista de que el uso del preciado líquido llegó la víspera promedió 15.91 metros cúbicos por segundo.

Reporte diario de agua.

11 de mayo.

Nivel embalses Chingaza: 21,02%

Consumo promedio: 15,91 m³ por segundo

Ojo. La crisis no ha terminado y no nos podemos relajar. Las lluvias no serán suficientes si no seguimos trabajando para reducir nuestro consumo hasta llegar a 15 m³… pic.twitter.com/sruQDpvVyH

