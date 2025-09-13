Estos son los puntos de la Ecoruta de UAESP para este sábado 13 de septiembre

Foto: UAESP.

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), invita a la ciudadanía que tenga escombros o muebles en mal estado a llevarlos a los puntos disponibles que se tendrán con la Ecoruta el sábado 13 de septiembre de 2025, en la localidad de Suba en Bogotá.

Puedes llevar los residuos que no recoge el operador de aseo, es decir escombros, residuos de construcción y demolición, y aquellos voluminosos como colchones, madera, muebles, tejas, entre otros.

En la siguiente imagen te compartimos las direcciones a las que podrás acercarte este sábado 13 de septiembre de 2025 si necesitas llevar algún residuo: