Cortes de luz este lunes 30 de marzo de 2026 en Bogotá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este lunes 30 de marzo de 2026 en sectores de la capital de la República.

Localidad de Barrios Unidos

Barrio La Esperanza. De la carrera 14 a carrera 16 entre calle 62 a calle 64 – Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Bosa

Barrio San Bernardino Potreritos. De la calle 79 Sur a calle 81 Sur entre carrera 87 a carrera 89 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 3:00 p. m.

Localidad de Fontibón

Barrio El Tintal Central. De la calle 16 a calle 18 entre carrera 95 a carrera 97 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Puente Aranda

Barrio Los Ejidos. De la carrera 39 a carrera 42 entre calle 9 a calle 11 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Santa Fe

Barrio San Diego. De la carrera 6 a carrera 14 entre calle 25 a calle 28 – Desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 a. m.

Localidad de Usme

Barrio Las Violetas Rural. Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.