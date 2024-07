El líder del Partido Laborista británico Keir Starmer es el nuevo primer ministro británico tras barrer en las elecciones

–El líder del Partido Laborista británico, Keir Starmer, recibió este viernes el encargo del rey Carlos III de formar gobierno como nuevo primer ministro del Reino Unido, tras mantener una audiencia con el soberano en el palacio de Buckingham, residencia oficial de la realeza en Londres.

Starmer se instalará ahora en Downing Street, su residencia y despacho oficial, donde dará su primer discurso a la nación como jefe de Gobierno tras logar una histórica mayoría absoluta en las elecciones generales celebradas este jueves.

We said we will stop the chaos. And we will.

We said we will turn the page. And we have.

The work of change begins today. pic.twitter.com/nROZuPdxNj

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 5, 2024