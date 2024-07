Se levanta alerta en Colombia por huracán Beryl; sin embargo siguen riesgos por el paso de la onda tropical #17

–(Gráfico Centro Nacional de Huracanes EE.UU). El IDEAM notificó este viernes la finalización de la alerta que había declarado en la Costa Caribe colombiana por el paso el huracán Beryl, luego que este fenómeno, reducido a categoría 2, tocara tierra en la península de Yucatán, México, «ya que no tiene influencia sobre las condiciones de tiempo del territorio colombiano».

Simultáneamente, el IDEAM dio por finalizado el monitoreo que le venía haciendo a este sistema y estableció el «estado informativo sin alertas para Colombia».

No obstante, ahora la atención se centra la onda tropical #17 que continúa su tránsito por el territorio colombiano con actividad convectiva moderada a fuerte, especialmente durante las próximas 24 a 48 horas.

Según el IDEAM esta onda tropical afectará especialmente las regiones Caribe, Andina, Orinoquía, así como algunas zonas del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Advierte, que estas lluvias potenciales no están relacionadas con el huracán Bery.



Al efecto, el IDEAM precisa que «el huracán Beryl ya no se encuentra influenciando las condiciones marítimas especialmente de la zona Insular, donde se evidencia que el comportamiento del oleaje ha disminuido registrando valores en la altura significativa de la ola de 1.9 metros, dado que ya no existe probabilidad de desarrollo de mar de fondo, se realiza la finalización del monitoreo del huracán Beryl para el territorio nacional».

Finalmente, recomienda a los Consejos Territoriales continuar atentos a los comunicados oficiales de SNGRD y pronósticos hidrometereológicos diarios del IDEAM y la Dirección Marítima Colombiana, Dimar, «pues no se descartan pronósticos de lluvias asociados a otros fenómenos».

#Beryl made landfall this morning and will reach the Gulf of Mexico tonight. As it moves over water, the risk for rip currents along Gulf Coast beaches will increase, even far away from the forecast track. Go to https://t.co/JttG4XipJ4 for more information in your area. pic.twitter.com/0U7vO2sX93

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 5, 2024