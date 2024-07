Otro incidente en vuelo obliga aterrizaje de emergencia; pasajera agresiva muerde a un auxiliar e insulta a los pasajeros (VIDEO)

–Un avión de la estadounidense United Airlines que volaba entre Miami y Newark se vio obligado a aterrizar de emergencia en Orlando por culpa de una pasajera alborotadora que mordió a un miembro de la tripulación e insultó a los demás pasajeros, informa TMZ.

El video del incidente publicado en las redes sociales muestra como los miembros de la tripulación intentaron tranquilizar a la pasajera. Mientras varios auxiliares la sujetaban, la mujer mordió a uno de ellos y le arrancó parte del uniforme. Sin embargo, el personal pudo finalmente esposarla. La pasajera empezó entonces a insultar a United Airlines y sus empleados, diciendo que no estaban haciendo su trabajo, y luego pasó a insultar a los pasajeros que la estaban filmando.

??DEVELOPING: A United Airlines passenger was filmed biting a flight attendant and ripped off a piece of her uniform during an in-flight altercation; ‘S-ck my D—k B-tch, ….Kill You B-tch’

TMZ obtained footage from United Flight 762 from Miami to Newark, New Jersey Tuesday… pic.twitter.com/7wGicG6mCF

