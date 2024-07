Identifican a la víctima mortal en el atentado contra Trump; «Murió como un héroe protegiendo a su familia»

–Como Corey Comperatore, un exjefe de bomberos de 50 años y padre de dos hijas, fue identificado el hombre que murió «al proteger a su familia de los disparos» según el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro.

En una rueda de prensa, Shapiro confirmó la identidad de la víctima tras recibir la autorización de la esposa de Comperatore.

The heartbreak of Mr. Comperatore’s family is only eclipsed by their love for the man, the husband, the father, the brother, and the friend he was. RIP, Corey. pic.twitter.com/PZgPIAATXe

