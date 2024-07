Abren investigación disciplinaria contra cuatro ministros por el fracaso del cambio del sistema de salud del magisterio

–La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria a cuatro ministros del gobierno de Gustavo Petro y a otros altos funcionarios por las presuntas irregularidades en la implementación del nuevo modelo de salud para el magisterio, el cual considera un «fracaso», porque no se garantizó el derecho a la salud, se puso en riesgo la vida de los afiliados, y se hizo sin tener en cuenta las capacidades jurídicas y técnicas de la Fiduprevisora.

Los ministros afectados con la investigación, como integrantes del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag, son Guillermo Jaramillo, de Salud; Gloria Inés Ramíre, de Trabajo; Ricardo Bonilla, de Hacienda. También la exministra de Educación Aurora Vergara.

Los demás funcionarios que serán investigados son Georgina del Carmen Arroyo y Christian Rey Camacho, representantes de Fecode; Magda Lorena Giraldo, vicepresidenta encargada del Fomag; Jhon Mauricio Marín, expresidente de la Fiduprevisora, y a Luis Carlos Leal, el superintendente de Salud.

Según el organismo de control, hubo improvisación en la estructuración del nuevo modelo de salud para los docentes, afectando la continuidad, calidad y oportunidad en la prestación del servicio, «al haberse realizado sin tener en cuenta las capacidades jurídicas y técnicas de la Fiduprevisora para prestar servicios de salud”.

La Procuraduría señala que el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, habría desconocido la autonomía del Consejo Directivo del Fomag en la toma de decisiones para garantizar el derecho a la salud de los afiliados y, además, no habrían realizado el acompañamiento adecuado en la implementación de la Fiduprevisora.

Igualmente precisa que “presuntamente, el superintendente nacional de Salud, Luis Carlos Leal, avaló el nuevo modelo de salud del Magisterio, sin realizar la verificación del alistamiento para su operación, entre ellas, la previa y efectiva contratación de la red de prestación de servicios de salud, además de imponer medidas a entidades que no hacen parte del régimen de salud, y por ende no vigila”.

En pasado 1 de mayo, en el marco del Día del Trabajo, el Gobierno Nacional anunció el inició de la transición hacia el nuevo ‘Modelo de salud Fomag’, asegurando que el objetivo era «mejorar la prestación del servicio para 818.960 maestros, maestras y beneficiarios afiliados al sistema de salud del Magisterio colombiano».

Señaló que el nuevo modelo arrancaba con una red nacional en los 32 departamentos del país, conformada por más de 3.000 prestadores de salud, de los cuales, 524 hacen parte de la red de atención del nivel primario y 2.843 integran la red de atención complementaria. También están incluidas 31 instituciones de alto nivel acreditadas.

Entonces, el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, sostuvo que «este es un modelo de los maestros para los maestros, no queremos que haya intermediarios. Nuestro compromiso es garantizar que ningún servicio de salud les falte y, sobre todo, que sea de calidad, porque ellos representan al Estado en cada rincón del país. Empezamos una gran transición de un sistema eminentemente económico, de negocio, a un sistema en donde con humanidad, con corazón y con dedicación, vamos a atender a los docentes».

Por su parte, la ministra de Educación Nacional para esa fecha, Aurora Vergara Figueroa, señaló que el nuevo modelo de salud había sido concertado con el Magisterio, cumpliendo con los acuerdos establecidos. Y añadió que «desde el Gobierno Nacional seguiremos trabajando por la dignificación de la labor docente y velando por su bienestar y el de sus familias. Nuestro compromiso es que reciban una atención de salud integral y de calidad durante este proceso».

Domingo Ayala, presidente de Fecode, también intervino en el acto y afirmó que «el cambio cualitativo es real porque se acabaron los intermediarios que subcontrataban los servicios».

Además señaló: «Desde hoy, Fecode está en cada municipio atendiendo las orientaciones del Fomag. La idea es trabajar de manera articulada con Fiduprevisora S.A. para garantizar que en este nuevo modelo se preste un excelente servicio para los maestros y maestras. Este no es cualquier paso, es un paso cualitativo que parte la historia en dos y que se viene construyendo desde hace más de 30 años».

Sin embargo, pasado un mes de ese acto, la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) amenazó al Gobierno con un paro si no se resolvían los problemas en el nuevo sistema de salud de los maestros. Concretamente, denunció obstáculos en la atención y y afirmó que no se estaba garantizando el derecho a la salud y a la dignidad de los más de 800 mil usuarios del Fomag, pues no tenía cobertura en todo el país y los docentes no podían acceder a citas médicas o tratamientos.

El 19 de junio pasado Fecode declaró un paro nacional permanente en defensa de la educación pública por el hundimiento del desvirtuado proyecto de ley estatutaria de educación y por el derecho a la salud.