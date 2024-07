“No nos aprueban las reformas en el Congreso porque no compramos congresistas”: presidente Petro

–De forma categórica, el presidente Gustavo Petro desmintió que su Gobierno haya ‘comprado’ congresistas para que le aprobaran las reformas sociales que puso a consideración del Legislativo.

Durante el lanzamiento del programa ‘Conectividad para cambiar vidas’ en el puerto de Buenaventura, el mandatario se refirió a las denuncias no probadas en ese sentido por parte del exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

“Nos gritan corruptos los que yo denuncié de corruptos porque se robaron los dineros de la salud para financiar a los paramilitares. Dicen dizque estamos financiando al ELN y tienen la sinvergüencería de mostrar el contrato con el que supuestamente se financió al ELN, y no se dan cuenta de que la plata nunca salió para ese contrato, porque este Presidente echó a Olmedo López de la UNGRD, si no, la plata hubiera salido para algún vagabundo o alguna vagabunda que se repartía la comisión con el mismo Olmedo, un bandido. ¿Quién salvó eso? Este Pechito. Pero tienen la vagabundería de decir que este Presidente está financiando al ELN, si no salió ni un peso, y vamos a salvar el resto del dinero público”, aseguró el mandatario.

El jefe de Estado desmintió también que su administración haya sobornado a congresistas a cambio de que le aprobaran las reformas sociales del Gobierno del Cambio.

“Dicen que estamos comprando congresistas para hacer aprobar las leyes. ¿Cuál?, si la Reforma Pensional demoró dos años, y el que más la hizo demorar es el que dicen que recibió una maleta con $3.000 millones, copartidario de una de las amigas que nos han traicionado y que está en el Congreso de la República”, señaló.

El presidente Petro se preguntó: ¿Dónde está la reforma a la salud?, la hundieron aquellos que parece que sí recibieron dineros en la campaña de una empresa que se llama Keralty, que es dueña de Colsanitas”, dijo.

Y agregó: ¿Dónde está la reforma laboral que le entregas dignidad al pueblo trabajador? ¿Acaso la han aprobado? ¿Entonces nos van a decir que compramos congresistas? Quizás porque no compramos congresistas es que no nos han aprobado las reformas. Las otras leyes, las de privatizar el Estado salían rápido: los servicios públicos, los bienes comunes de la gente. El ladrón juzgando por su condición”, afirmó.

Al referirse nuevamente a las denuncias de Olmedo López, el mandatario aseguró que las personas que salen publicadas son los miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito que no hacen leyes.

“Yo espero que sea mentiras, pero esa comisión solo nos aprueba no leyes sino poder endeudarnos para pagar las deudas que nos dejó el anterior Gobierno. ¿Qué quieren, entonces, que no paguemos las deudas y que nos cierren los mercados internacionales? Ahí sí salen a decir: ‘Que burro el Petro, que no paga las deudas y lleva al colapso la economía nacional’”, insistió.

El Presidente confió en que ningún congresista haya recibido cupos indicativos, pero si lo hizo, se va a la cárcel. “La orden del Presidente es que eso no se da, que la relación con el congresista es sobre el argumento. Si quiere gobierna con nosotros, pero no para robarse el erario sino para entregarle el erario al pueblo”, concluyó.