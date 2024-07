Petro sale en defensa del ministro Ricardo Bonilla, implicado en escándalo de la UNGRD: «No se ha robado un peso»

–En un discurso que pronunció en Buenaventura, el presidente Gustavo salió en defensa del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien será investigado por la Fiscalía por su presunta implicación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, UNGRD.

El jefe del Estado aseguró que Bonilla «no se ha robado un peso», que es un hombre honesto y que no hace negocios para los ricos.

«Buscó pagar la deuda de Duque con la que subsidió a los ricos. Bonilla salvó así a Colombia de una catástrofe», puntualizó el mandatario.

Al referirse a las acusaciones contra el funcionario por parte de Olmedo López, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el jefe de Estado defendió con vehemencia al jefe de las finanzas públicas.

“Cuando fui Alcalde me embargaron por 100 millones de dólares y me quería poner preso el abogado hoy de Sneyder Pinilla (exsubdirector de la UNGRD) cuando era dizque zar anticorrupción, y lo cogieron preso los gringos. Y ahora viene a construir la tesis de que este Gobierno es corrupto: cualquier corrupto en el Gobierno se va de inmediato y lo echa el Presidente como me tocó echar a Olmedo (López, exdirector de la UNGRD)”, aseguró el mandatario.

Explicó que cuando algunos congresistas le pidieron al ministro de Hacienda apoyar proyectos para sus pueblos, una práctica que aseguró ha sido “normal” en el Congreso, lo que hizo el funcionario fue “intentar que la Comisión Interparlamentaria de Crédito cumpliera su función, que no es aprobar leyes como mentirosamente dice la oposición; la Comisión Interparlamentaria de Crédito no aprueba leyes, aprueba es los créditos con que este Gobierno tiene que endeudarse para pagarle la deuda que dejó el Gobierno pasado”, sostuvo.

Y agregó en tono enérgico: “¡Qué emoción la nuestra! ¡Trabajamos es para pagarle la deuda que dejó (Iván) Duque! Eso es lo que estaba haciendo esa Comisión Interparlamentaria. Exigiéndole al ministro (de Hacienda) para aprobar ese endeudamiento que beneficia sus regiones”.

El mandatario dijo del ministro Bonilla González que “es Doctor en Economía y uno de los mejores economistas del país, un hombre serio y honesto”.

El jefe de Estado añadió: “Nos llaman corruptos a nosotros, pero tengo que decirles ‘los corruptos son ustedes, los dueños del capital que recibieron esa deuda’, y ahora se atreven a decirle al ministro de Hacienda, porque trabaja para pagarla, sin sacrificar la gente del pueblo, que es un corrupto. Pues no, es un ministro honesto, no se ha robado un peso, no tiene dinero, no es un hombre rico, no se vuelve el dueño del café, no privatiza en su favor, no entrega Isagen a un solo contratista como hicieron en el pasado, no hace negocios para los ricos, sino intenta que quede espacio presupuestal para la gente trabajadora y pobre de Colombia”.

El presidente Petro concluyó: “Cuando me muestren un corrupto que yo no haya visto, lo he hecho, no me demoro, no tengo rabo de paja, pero cuando están acorralando gente honesta, tengo que defenderla y tengo que decir que el ministro de Hacienda aquí no se ha robado un peso, que los contratos de los que hablan ni siquiera fueron firmados y que ese tipo de proyectos toda la vida los congresistas lo han presentado porque la gente vota por ellos, para que haga cosas por su pueblo y por sus regiones, pero sin que se roben la plata de la gente”, dijo.

El ministro de hacienda no se ha robado un peso. Congresistas durante dos siglos han pedido proyectos para sus regiones, y los han pedido a todos los ministros de hacienda, pero como hay uno de izquierda ahora, entonces lo quieren crucificar pic.twitter.com/h6AtOaqYwX — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 19, 2024

De hecho, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla anunció que tiene pruebas para demostrar su inocencia.