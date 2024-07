Olmedo López, Sneyder Pinilla y el contratista Luis Eduardo López no aceptaron cargos por billonario robo a la UNGRD

–Argumentando que está a la espera de un principio de oportunidad, el exdirector de la Unidad para la Gestión

del Riesgo de Desastres, Olmedo López, no aceptó los cargos que le imputó la Fiscal Novena Delegada ante la Corte Suprema, Andrea Muñoz, hasta ahora, como máximo promotor del billonario robo a la entidad. Tampoco se allanaron a los cargos los otros tres compinches o cofundadores de la «empresa criminal» , el exsubdirector Sneyder Pinilla y el contratista nariñense Luis Eduardo López Rosero.

«Siempre he mostrado mi voluntad de colaboración, temo por mi vida, hay personas bastantes poderosas en esto (…) Estoy a la espera de un principio de oportunidad por eso no acepto cargos”, afirmó Olmedo López.

Por su parte, Sneyder Pinilla señaló: “Quiero que sepan que yo siempre he estado dispuesto a decir la verdad y nada más que la verdad: a pesar de que temo por mi vida y porque esto implica a personas bastante poderosas. Pero como me encuentro en la búsqueda de un principio de oportunidad, su señoría, no acepto los cargos”.

El contratista Luis Eduardo López tampoco se allanó a los cargos y declaró: “Reconozco que cometí un delito y pido perdón”.

La Fiscal del caso les imputo los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.

Tal como estaba previsto, la diligencia se inició a las 9 de la mañana en el juzgado 35 Penal Municipal de Control de Garantías de Bogotá, dentro del Complejo Judicial de Paloquemao.

Ese entramado de corrupción comenzó en marzo de 2023 cuando López y Sneyder se reunieron con Pedro Rodríguez, asesor de la Ungrd; Luis Carlos Barreto, subdirector de Conocimiento de la Ungrd; César Manrique director de Función Pública, y Luis López, quien controlaba más de 30 empresas.

El objetivo fue el de apropiarse de la contratación privada de la UNGRD, entre otras, para la adquisición de asistencia humanitaria de emergencia, «logrando consolidarse como una organización criminal para direccionar la contratación de la entidad apropiándose de dineros del Estado en favor propio y de terceros».

Igualmente señaló que «Olmedo tenía conocimiento de todos los procesos contractuales, dirigió con Sneyder la operación para conseguir dinero de la contratación de la entidad con destino a congresistas, lideró la operación para dirigir contratos de la entidad para que fueran adjudicados a determinados contratistas delegados con congresistas o funcionarios Y delegó en Sneyder y Pedro Rodríguez la consecución de contratistas a cambio de las coimas».

La fiscal Andrea Muñoz aseguró que Olmedo López coordinó con Sneyder Pinilla la entrega de 3.000 millones de pesos al expresidente del Senado, Iván Name, y 1.000 millones de pesos al expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.

Además precisó que esta entrega de dinero habría sido coordinada a través de la exconsejera Presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, siguiendo órdenes del entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia, DAPRE, Carlos Ramón González.

Estableció que Olmedo López acordó con Sneyder dirigir los contratos de alquiler de carrotanques para llevar agua a La Guajira, así como las interventorías a contratistas amigos a cambio de que estos pagaran coimas a favor de ambos.

“Usted señor Olmedo, acordó con Sneyder Pinilla, dirigir los contratos u órdenes de proveeduría del alquiler de carrotanques y sus interventorías a contratistas amigos a cambio de que estos pagaran coimas en favor de ambos”, precisó.

Concretamente indicó que «gestionó con Barreto y su jefe político Manrique, el traslado de $100 mil millones que la Ungrd tenía en convenio con la Agencia Nacional de Tierras, ANT, y en contraprestación Olmedo permitiría que dichos funcionarios direccionaran a empresarios cercanos la contratación de plantas desalinizadoras, plantas de almacenamiento, molinos, jagüeyes, carrotanques, pozos subterráneos y los contratos de seguimiento a estos a cambio de coimas».

La Fiscal confirmó la implicación del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, señalando que Olmedo «coordinó con Bonilla; María Alejandra Benavides, asesora del ministro, y Sneyder, el direccionamiento de contratos para Cotorra, Córdoba; Saravena, Arauca y Carmen de Bolívar, Bolívar; en los cuales estaban interesados los congresistas de la Comisión Tercera, Julio Elías Chagüi, Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz y Juan Pablo Gallo».

Tras la declaración de los tres haciendo énfasis den que no aceptaban los cargos imputados, la juez les notificó que en el curso del juicio no podrán celebrar contratos, ni comercializar ninguno de los bienes que se encuentran a su nombre, por hacer parte de la investigación. Además, fijó para el próximo 8 de agosto, a las 9 de la mañana, la nueva audiencia en la cual se definirá la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía.