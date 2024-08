JEP: 74 exmilitares reconocerán responsabilidad en asesinato de 140 jóvenes en «falsos positivos

–La Jurisdicción Especial para la Paz anunció que 74 comparecientes de la fuerza pública vinculados al Subcaso Huila del Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas en los llamados «falsos positivos» o bajas en combate por agentes del Estado, se presentarán ante la justicia, las víctimas y el país para reconocer su participación en estos crímenes.

Entre los comparecientes hay 28 máximos responsables imputados por crímenes de guerra y de lesa humanidad que ya aceptaron por escrito su responsabilidad.

En la Audiencia de Reconocimiento y Aceptación de Responsabilidad, que se llevará a cabo los días 8, 9 y 10 de agosto en la ciudad de Neiva, 28 máximos responsables, entre ellos tres excomandantes del Batallón de Infantería No. 26 ‘Cacique Pigoanza’ (BIPIG) —los tenientes coroneles en retiro Carlos Yair Salamanca Robles, Orlando Pico Rivera y Ricardo Andrés López García— contarán al país cómo se ejecutó el plan criminal para exhibir como resultados operacionales legítimos homicidios perpetrados en combates simulados en el departamento de Huila.

Los magistrados y magistradas de las salas de Reconocimiento de Verdad y de Definición de Situaciones Jurídicas también escucharán a los comparecientes de la fuerza pública que transitan por la Ruta No Sancionatoria. Así, la JEP avanza en una estrategia integral para resolver de forma definitiva la situación legal de todos los comparecientes sometidos a esta Jurisdicción. Por un lado, la de aquellos que fueron imputados como máximos responsables y, por el otro, la de quienes no tuvieron una participación o un rol determinante en la comisión de los crímenes dentro de los patrones criminales identificados por la magistratura.

En esta audiencia, además, participarán más de 140 víctimas acreditadas ante esta Jurisdicción, quienes han estado involucradas tanto en el proceso judicial como en el restaurativo implementados por la JEP. La Audiencia de Reconocimiento y Aceptación de Responsabilidad es una oportunidad para que los comparecientes contribuyan a la satisfacción de los derechos de las víctimas. Lo hacen en medio de un minucioso proceso de recolección de pruebas, investigación y contrastación en la JEP, que los acercó a los relatos del daño que vivieron las víctimas y a los efectos que los crímenes causaron. En esta diligencia, se paran frente a ellas para darles la cara, ahondar en sus aportes a la verdad y contribuir a sanar las heridas del conflicto.

De acuerdo con la Sala de Reconocimiento, los máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad participaron en la comisión de 200 asesinatos en 108 hechos ocurridos entre 2005 y 2008, así como en 32 desapariciones forzadas y ocho tentativas de homicidio. Estos crímenes fueron perpetrados por integrantes del Batallón de Infantería No. 26 ‘Cacique Pigoanza’ (BIPIG), del Batallón de Infantería No. 27 ‘Magdalena’ (BIMAG), de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 11 (AFEUR 11) y de la Novena Brigada.

Tal como ocurrió en Norte de Santander, la Costa Caribe, Casanare y Dabeiba (Antioquia), durante sus intervenciones, los comparecientes de la fuerza pública se referirán públicamente a los hechos y conductas imputadas por la magistratura de la JEP, su rol en la comisión de estos crímenes y los daños causados a las víctimas, las comunidades y el territorio. Asimismo, hablarán sobre algunos de los proyectos a los que se podrían vincular para contribuir a restaurar, aliviar y dignificar a quienes les causaron los daños. En sus intervenciones las víctimas describirán los impactos que les causaron los crímenes y presentarán demandas restaurativas que orientarán las sanciones que se impondrán en la etapa procesal correspondiente.

De cara a la Audiencia de Reconocimiento de Verdad, los equipos de expertos de la Secretaría Ejecutiva de la JEP desarrollaron cuatro talleres previos con víctimas, cuatro con comparecientes y un encuentro privado entre ambos grupos. La participación de los comparecientes en estos espacios preparatorios busca fomentar un reconocimiento de responsabilidad más amplio y comprensivo, proporcionar respuestas detalladas a las demandas de verdad de las víctimas y ofrecer a la sociedad una visión más clara de las dimensiones de los fenómenos macrocriminales que llevaron a la determinación de graves violaciones a los derechos humanos, calificadas por la JEP como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Huila. La audiencia es el paso final de este proceso y busca que la sociedad conozca las dimensiones de la victimización y las afectaciones.

Sobre los seis máximos responsables que no reconocieron responsabilidad

Pese a la amplia evidencia testimonial y de documentos militares contrastados por la Sala de Reconocimiento, los mayores generales Édgar Alberto Rodríguez Sánchez y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, así como el mayor general Miguel Ernesto Pérez Guarnizo, el general Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar, el brigadier general William Fernando Pérez Laiseca y el coronel Fernando Moncayo Guancha (todos en condición de retiro) manifestaron que no reconocen su responsabilidad por los crímenes imputados. En estos casos, sus procesos fueron trasladados a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP que, si decide acusarlos ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz, iniciaría un procedimiento adversarial en el que se exponen a una sanción de cárcel de hasta 20 años.