En Los Ángeles, EE.UU, la próxima cita de los Juegos Olímpicos 2028; traerán deportes nuevos y una apariencia fresca

–(Foto logo @LA28). Los Juegos Olímpicos de París le pasaron el testigo a Los Ángeles 2028 este domingo, en la ceremonia de clausura . Y mucho será diferente en cuatro años. Nuevos deportes harán su debut olímpico, seleccionados por los organizadores, quienes también recuperarán a otros que abandonaron el programa hace más de 100 años.

Traducción: Cuando una ceremonia finaliza, comienza la siguiente.

Mientras que París mostró al río Sena, Los Ángeles tendrá al océano Pacífico y sus playas.

Los edificios históricos incomparables de París ofrecieron un aspecto cinematográfico. Por su parte, las calles de Los Ángeles mostrarán una historia viviente del cine y la televisión.

