Guerra en Medio Oriente: Hezbolá muestra por primera vez su asombrosa red subterránea en el Líbano (VIDEO)

–(Foto captura de video de Hesbolá). El movimiento chiita libanés Hezbolá mostró por primera vez parte de sus infraestructuras subterráneas en el Líbano, informan medios locales.

Un vídeo publicado por los medios militares de Hezbolá muestra la ‘instalación Imad 4’ que, aparentemente, consiste en un complejo excavado en el interior de una enorme montaña, donde almacenan grandes misiles y cohetes de precisión y de no precisión, además de albergar combatientes y equipos, así como un centro de mando y de control.

If you thought that Hamas are psychopaths with all the tunnels and rockets – Hezbollah shows that it had invested billions in efforts to have abilities to bomb and invade Israel.

Hezbollah published a new video in which it revealed an underground facility called «Imad 4» from… pic.twitter.com/GrPpmZgr6t

