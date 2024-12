EE.UU: Trump habla en conferencia de prensa sobre Venezuela, el muro, vacunas y TikTok

–(Foto DonaldJTrump.com). El presidente electo Donald Trump ofreció el lunes una extensa conferencia de prensa en la que prometió volver a construir el muro fronterizo con México y advirtió a Venezuela sobre consecuencias económicas de no aceptar a los que sean deportados.

Trump habló durante más de una hora, la primera vez que responde preguntas de los reporteros desde que ganó las elecciones y habló también de otros temas como las vacunas contra la polio, los costos de los medicamentos, los drones que vuelan sobre Nueva Jersey y la probabilidad de que su nuera se convierta en senadora por Florida.

Al ser consultado sobre lo que hará su gestión con Venezuela, específicamente con el grupo delictivo Tren de Aragua que opera incluso en Estados Unidos, dijo: «Los repatriarán a todos. Y si no lo hacen, se enfrentarán a duras consecuencias económicas. Los repatriarán a todos».

«Venezuela y otros países no se comportaron muy bien con nosotros durante mi administración. Y en 24 horas, se comportarán muy bien», afirmó.

Sobre el muro fronterizo, el republicano dijo estar decidido en continuar su construcción y se quejó que la administración Biden está vendiendo algunas partes.

«Vamos a gastar cientos de millones de dólares más en construir el mismo muro que ya tenemos. […] Es casi un acto criminal», afirmó.

El evento hizo recordar las largas conferencias de prensa de su primer mandato y contrasta marcadamente con el presidente Joe Biden, quien no suele responder preguntas de los reporteros.

Trump defendió su elección para secretario de Salud del prominente escéptico de las vacunas Robert F. Kennedy Jr., pero dijo que él personalmente es un “gran creyente” en la vacuna contra la polio y preservará el acceso a ella.

“No van a perder la vacuna contra la polio”, dijo. “Eso no va a suceder”.

Durante el fin de semana, el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, quien tuvo polio de niño, defendió la vacuna contra la polio luego de que un informe reciente reveló que uno de los asesores de Kennedy presentó una petición para revocar la aprobación de la vacuna contra la polio en 2022.

ARCHIVO – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante el evento ‘Unleashing American Energy’ en el Departamento de Energía en Washington, Estados Unidos, el 29 de junio de 2017.

Kennedy ha promovido durante mucho tiempo la idea desacreditada de que las vacunas causan autismo. Trump pareció cuestionar si hay un vínculo, diciendo que “tratamos de averiguarlo” y resaltó el aumento de casos de autismo diagnosticados.

Trump también criticó a los administradores de beneficios farmacéuticos, llamándolos “intermediarios horribles” que elevan el costo de los medicamentos.

Las compañías farmacéuticas han estado presionando agresivamente al Congreso para restringir el papel de los administradores de beneficios farmacéuticos, que ayudan a los clientes más grandes de las compañías de seguros de salud a decidir cómo y qué medicamentos recetados estarán cubiertos en sus planes de seguro.

“No sé quiénes son estos intermediarios, pero son ricos como pocos”, subrayó Trump.

Sobre su nuera y TikTok

Trump dijo que desconoce si el gobernador de Florida, Ron DeSantis, nombrará a su nuera para ser senadora de Florida, ocupando el escaño que tiene Marco Rubio, quien ha sido nominado para secretario de Estado.

Ante la pregunta de si esperaba que DeSantis nombrara a Lara Trump para reemplazar a Rubio, Trump dijo: “Probablemente no, pero no lo sé”. Trump habló recientemente con DeSantis en un memorial para agentes policiales de Florida.

ARCHIVO – El representante Michael Waltz, republicano por Florida, habla con los periodistas en la sala de prensa antes del debate presidencial entre el candidato republicano Donald Trump y la candidata demócrata, Kamala Harris, el martes 10 de septiembre de 2024, en Filadelfia.

Trump dijo también que examinará intervenir en la posible prohibición de TikTok en Estados Unidos. La popular plataforma de redes sociales debe cortar lazos con su empresa matriz con sede en China o enfrentar su prohibición a mediados de enero bajo una ley federal.

A pesar de que no ofreció detalles específicos, Trump acreditó a la plataforma por ayudarlo a ganar las elecciones. Su campaña la consideró como un puente para llegar a votantes más jóvenes y menos comprometidos políticamente, en especial cuando se difundieron clips que lo mostraban con celebridades en peleas de UFC.

“Vamos a echar un vistazo a TikTok”, dijo. “Ya saben, tengo un lugar especial en mi corazón para TikTok”.

Trump intentó prohibir TikTok durante su primer mandato, pero cambió de opinión y se comprometió a “salvar” TikTok. Una vez que asuma el cargo, su Departamento de Justicia será el encargado en hacer cumplir la nueva ley federal contra TikTok.

“Todo el mundo quiere ser mi amigo”, aseguró.

Trump señaló las diferencias entre la primera vez que iba a asumir el cargo hace ocho años y hoy, diciendo que los ejecutivos ahora quieren reunirse con él.

“Eran hostiles en ese entonces”, recordó.

Desde que se convirtió en presidente electo, Trump se ha reunido con multimillonarios de Silicon Valley, entre ellos el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, el CEO de Apple, Tim Cook, y el CEO de Google, Sundar Pichai. Reveló que también se había reunido con el cofundador de Google, Sergey Brin. El fundador de Amazon, Jeff Bezos, se reunirá con él esta semana, anunció Trump.

“Se han acercado muchos grandes ejecutivos, los mejores ejecutivos, los mejores banqueros, todos están llamando”, dijo. “Es una situación completamente opuesta a la de mi primer mandato”.

Sobre Gaza y Ucrania

Con múltiples guerras en curso, Trump ha buscado volver a insertarse en el escenario mundial. Dijo que trabaja para conseguir que los rehenes israelíes retenidos por Hamás en Gaza sean liberados y tuvo una “muy buena conversación” con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.

El presidente electo Donald Trump hace un gesto después de tocar la campana de apertura en la Bolsa de Valores de Nueva

Pero el lunes pareció moderar las expectativas sobre su promesa de resolver la guerra entre Rusia y Ucrania incluso antes de asumir el cargo, describiendo el conflicto como “difícil” y “desagradable”.

“Estamos tratando de detener esa guerra, esa horrible, horrible guerra”, dijo. “Es difícil. Es desagradable. Es desagradable. La gente está siendo asesinada a niveles que nadie ha visto nunca”.

Trump se negó a decir si ha hablado con el presidente ruso Vladimir Putin desde que ganó las elecciones. Se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en París este mes cuando acudió a la reapertura de la Catedral de Notre Dame.

El próximo secretario de prensa de Trump ha dicho que el presidente electo invitó al presidente chino Xi Jinping y otros mandatarios mundiales a la ceremonia de su toma de protesta el 20 de enero, pero Trump dijo el lunes que Zelenskyy no estaba entre ellos.

“Si le gustaría venir, me gustaría tenerlo”, dijo Trump.

Trump añadió que Xi aún no ha confirmado si acudirá. Describió al presidente chino como “un amigo mío” y “un tipo increíble” pero reconoció que la pandemia de COVID-19 había afectado su relación.

[Con reporte de Iacopo Luzi de la VOA e información adicional de AP]