Secuestro de tren en Pakistán finaliza con más de 80 muertos, entre ellos, 35 terroristas

–(Foto @mdzol). Tras más de 30 horas de enfrentamientos, las fuerzas pakistaníes lograron este miércoles poner fin a una crisis de rehenes que tenía en vilo a ese país de Asia. Según las autoridades, 28 soldados y un paramilitar murieron en la operación, en la que «entre 32 y 35 terroristas fueron abatidos”, según un alto responsable militar que pidió conservar el anonimato. Otras fuentes hablan de hasta 50 atacantes muertos.

La misma fuente sostuvo que en total «168 rehenes fueron liberados el martes y 178 el miércoles», mientras que «28 soldados tomados como rehenes» murieron, así como un paramilitar que participó en las operaciones de rescate. El general Ahmad Sharif, en tanto, declaró a los medios que los insurgentes asesinaron a 21 de las personas que habían secuestrado. También el conductor del tren y un oficial de policía murieron durante el ataque.

Los asaltantes habían hecho saltar por los aires una sección de la vía férrea y tomaron el tren -que viajaba de Quetta a Peshawar- el martes por la noche en Baluchistán, una empobrecida provincia rica en petróleo y minerales en el sudoeste del país donde proliferan los ataques separatistas. El asalto fue reivindicado por el Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA), principal grupo separatista de esta provincia que tiene frontera con Afganistán e Irán.

A passenger train in Pakistan, the Jaffar Express, was attacked by militants from the Baloch Liberation Army (BLA) on Tuesday, March 11, 2025. The train, carrying over 400 passengers, was traveling from Quetta to Peshawar when it was hijacked in the Bolan district of Balochistan… pic.twitter.com/4YDVS4MTE0

— The Viral Videos (@The_viralvideo_) March 11, 2025