EE.UU. empezará el bloqueo del estrecho de Ormuz inmediatamente: Trump

–(Imagen portaviones USS Abraham Lincoln-@CENTCOM). El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha anunciado que su país empezará el bloqueo del estrecho de Ormuz «inmediatamente».

«Así que, ahí lo tienen: la reunión [con Irán en Islamabad, Pakistán] fue bien, se acordó la mayoría de los puntos, pero el único punto que realmente importaba, el nuclear, no. Con efecto inmediato, la Armada de los Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará el proceso de bloquear cualquier y todo barco que intente entrar o salir del estrecho de Ormuz», escribió en la red social Truth Social.

«En algún momento, llegaremos a una base de ‘todos pueden entrar, todos pueden salir'», agregó. «También he ordenado a nuestra Armada buscar e interceptar en aguas internacionales a todo buque que haya pagado un peaje a Irán. Nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar», detalló el mandatario.

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«Comenzaremos a destruir las minas que los iraníes colocaron en los estrechos. Cualquier iraní que nos dispare a nosotros o a barcos pacíficos será enviado al infierno», amenazó.

«El bloqueo comenzará en breve. Otros países se sumarán a este bloqueo. No se permitirá que Irán se beneficie de este acto ilegal de extorsión. Quieren dinero y, lo que es más importante, quieren armas nucleares. Además, y en el momento oportuno, estamos completamente preparados y nuestras Fuerzas Armadas acabarán con lo poco que queda de Irán», concluyó Trump, a pesar de que la nación persa siempre ha señalado que desarrolla su programa nuclear con fines pacíficos.

El estrecho de Ormuz, la verdadera ‘arma’ de Irán

El estrecho de Ormuz es una ruta marítima por donde circula alrededor del 20 % de todo el petróleo y gas que se comercia en el mundo, por lo que cualquier cambio en el tráfico puede disparar los precios de los combustibles. Tras la agresión conjunta de EE.UU. e Israel, Irán bloqueó casi por completo la ruta marítima.

Un pequeño número de buques comenzó a transitar por el estrecho de Ormuz el miércoles, después del anuncio del alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán. Sin embargo, según señala la agencia Fars, el tránsito marítimo por esa ruta no se ha normalizado, situándose incluso por debajo de los niveles registrados durante los momentos de mayor tensión.

Irán había declarado previamente que el paso por la ruta marítima estaba abierto, pero que requería coordinación con las autoridades persas.

El sábado tuvieron lugar las conversaciones entre EE.UU. e Irán en Islamabad que terminaron sin acuerdo definitivo, en medio de las cuales el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que su país empezará a «despejar» el estrecho de Ormuz. «Ahora estamos empezando el proceso de limpiar el estrecho de Ormuz como un favor a países de todo el mundo», escribió en sus redes sociales.

Mientras, desde la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán han recordado a EE.UU. la madrugada de este domingo que Irán «tiene plena autoridad sobre la gestión inteligente del estrecho de Ormuz» y cualquier intento por parte de buques militares de pasar por la vía marítima será tratado con severidad. (Información RT).