Terremoto de 7,7 en Birmania: Aumenta a 2.025 la cifra de muertos y a 3 mil 900 la de heridos

El balance por el terremoto en Birmania aumentó a 2.056 muertos, informa la junta gobernante de ese país, añadiendo que más de 3.900 personas resultaron heridas. Ya se descarta toda esperanza de encontrar sobrevivientes entre los escombros en Mandalay. Los esfuerzos de rescate bajaron de intensidad en esa ciudad central de Birmania con más de 1,7 millones de habitantes, en medio de condiciones difíciles y con temperaturas cercanas a los 40 ºC.

El fuerte calor agotó a los rescatistas y aceleró la descomposición de cuerpos, lo cual podría complicar su identificación.

Una escena de desesperación se vivió en un edificio de apartamentos colapsado la noche del domingo en la segunda mayor ciudad birmana, cuando los rescatistas creyeron haber rescatado con vida a una mujer embarazada que pasó más de 55 horas entre los escombros.

Le amputaron una pierna para liberarla, pero tras sacarla fue declarada muerta.

«Intentamos de todo para salvarla», comentó un rescatista, pero había perdido demasiada sangre por la amputación.

En tanto, fieles musulmanes se congregaron el lunes cerca de una mezquita destruida en la ciudad para la primera oración del Aid al Fitr, la festividad que se celebra después del mes de ayuno musulmán del Ramadán.

Para este lunes se esperan cientos de funerales de víctimas. El sismo inicial de magnitud 7,7 impactó la tarde del viernes cerca de Mandalay, seguido de una réplica, minutos después, de magnitud 6,7.

Los temblores colapsaron edificios, derribaron puentes y bloquearon carreteras en el centro de Birmania.

A lo largo del fin de semana se sintieron réplicas en Mandalay, donde los pobladores salían a las calles en pánico.

La Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) lanzó este domingo un llamado de emergencia por más de 100 millones de dólares para ayudar a las víctimas.

Según la IFRC, las necesidades crecen cada hora, al tiempo que el calor y la cercanía de la temporada lluviosa aumentan el riesgo de «crisis secundarias».

Un momento conmovedor se vivió en un centro de maternidad de un hospital en la ciudad china de Ruili (provincia de Yunnan), donde se sintieron los efectos del potente terremoto en la vecina Myanmar. Cuando todo empezó a tambalearse, dos enfermeras no dudaron en proteger a los recién nacidos. Una se sentó en el suelo acunando a un bebé, mientras la segunda se apresuró a sujetar dos cunas que estaba siendo sacudidas por el temblor.

