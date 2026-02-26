Ecuador subió del 30% al 50 % aranceles a Colombia

–El gobierno de Ecuador notificó este jueves que elevará del 30% al 50% el arancel a las importaciones provenientes de Colombia por considerar que la administración del presidente Gustavo Petro no ha implementado medidas «concretas y efectivas» para combatir el crimen organizado en la frontera común.

«Tras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia, Ecuador se ve en la obligación de adoptar medidas soberanas», señaló el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones un comunicado.

Por ello, «a partir del 1 de marzo, se dispone el incremento de la tasa de seguridad a las importaciones provenientes de Colombia, pasando del 30% al 50%», puntualizó.

Apuntó que esta decisión responde «a criterios de seguridad nacional, para fortalecer la corresponsabilidad en una tarea que debe ser conjunta: enfrentar la presencia del narcotráfico en la frontera».

El anuncio se dio un día después que la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, asegurase que el Gobierno «mantiene el diálogo» con Colombia a través de las respectivas embajadas y de contactos directos entre autoridades.

Productos, electricidad y transporte de crudo afectados por la guerra comercial

Laguerra comercial entre Ecuador y Colombia comenzó en enero pasado cuando el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, férreo crítico del Gobierno colombiano y aliado de Washington, anunció la aplicación de una «tasa de seguridad» del 30 % a productos colombianos desde el 1 de febrero, una medida que, según explicó, respondía a la falta de acciones firmes del país vecino contra los grupos criminales y el narcotráfico.

En respuesta, Colombia anunció medidas similares y comenzó este martes a cobrar el mismo porcentaje a productos ecuatorianos, decisión que alcanza a 23 partidas arancelarias agrupadas en 73 subpartidas correspondientes a bienes agrícolas, alimenticios e industriales.

Como consecuencia, varios productos permanecen almanecados en bodegas de la ciudad de Tulcán, capital de la provincia del Carchi, fronteriza con Colombia, por la prohibición del país vecino de acceder por vía terrestre.

Según la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), que este martes instó al Ejecutivo a retomar las conversaciones con el país vecino, los aranceles impactan aproximadamente a 5,25 millones de dólares en exportaciones semanales hacia Colombia, lo que equivale a cerca de un tercio del valor total que Ecuador vende a ese mercado.

Además, tras la imposición del impuesto por parte de Noboa, Colombia le suspendió la venta de electricidad a Ecuador y este elevó en 900% la tarifa para transportar crudo por su oleoducto.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ofreció sin éxito a fines de enero un diálogo a su par ecuatoriano. Las cancilleres y ministros de la rama de seguridad se reunieron en Quito a inicios de febrero sin lograr un acuerdo concreto para frenar esta disputa arancelaria que afecta el comercio, la cooperación energética y el transporte de crudo.

Ambos países establecieron condiciones para continuar los acercamientos. Entre ellas, Quito pidió a Bogotá erradicar los cultivos de coca y la minería ilegal en la frontera, así como levantar la suspensión de venta de energía eléctrica. Colombia solicitó que Ecuador retire los aranceles.

En la frontera de unos 600 km operan guerrillas colombianas y organizaciones de los dos países dedicadas al tráfico de drogas, de armas y a la minería ilegal. (Información DW).