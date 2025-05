Petro defiende compra de armamento para modernizar la fuerza pública y arremete contra Gobiernos de Santos y Duque

–Tras anunciar la compra armamento para modernizar la fuerza pública y enfrentar el narcotráfico, con recursos de vigencias futuras, sin afectar la inversión social, el presidente Gustavo Petro criticó a los gobiernos anteriores de Juan Manuel Santos e Iván Duque, por privilegiar por encima de la seguridad y el bienestar de la ciudadanía los “negocios de las carreteras 4G» que “llenaron el territorio de peajes para los banqueros y para valorizar las haciendas de las clases pudientes».

A través de su cuenta en X, el mandatario afirma que la modernización militar no irá en detrimento de la inversión social, anunciando una transición progresiva del gasto público que antes se destinaba a concesiones viales hacia proyectos de impacto directo como el acceso universal al agua potable, la construcción de universidades públicas, hospitales y las llamadas “carreteras de la paz».

?“No chocará esta inversión militar con la inversión social y la emancipación de las economías populares del país», aseguró el presidente, advirtiendo que esta apuesta busca consolidar una fuerza pública “respetuosa de las libertades y derechos de toda la sociedad sin exclusión, y a las órdenes de la Constitución».

A propósito del tema, el jefe del Estado precisa que su gobierno ha logrado un éxito relativo, en las operaciones militares en el Catatumbo, al haber integrado, no solo la acción militar, sino la social. A esta estrategia desde hace décadas, la llamamos político/militar.

«La paz avanza cuando hacemos esta estrategia que junta lo militar con lo social y se destruye cuando no», destaca.

Añade que la gran falla del proceso de Santos, debilitado por Duque, y por eso desde Duque vuelve a subir la violencia, es que, Santos firmó su compromiso como declaración unilateral de estado, pero el dinero comprometido en los años siguientes, a través de vigencia futuras, no tienen los compromisos sociales con los territorios en violencia y, además, debilitaron las fuerzas militares porque http://tampoco.se aprobaron vigencias futuras para mantener un armamento apropiado».

Y puntualiza: «Las regalías para la paz se las robaron».

Subraya que se intentó hacer trizas el proceso con Farc, por Santos, porque éste y sobre todo, el gobierno de Duque, no tuvieron en cuenta que toda acción militar en un territorio debe ir acompañada de una emancipación de la economía y la sociedad campesina del territorio.

Por eso la violencia retornó a las zonas de las farc, de mano de muchas organizaciones narcotraficantes nacionales y extranjeras y de disidencias reales, que por el entrampamiento de la paz, fluyeron hacia el narcotráfico, agrega.

«En cierta forma comenzó un entrampamiento a la paz que comenzó con el ex fiscal Néstor Humberto Martínez, el abogado de Odebrech y su socio, y que Santos no pudo parar por supeditarse al abogado», indica.

Subraya que «no es cierto por tanto la apreciación falsa de Santos sobre mi gobierno, nosotros no coordinamos las disidencias. Estas aparecieron, porque Santos no podía frenar al ánimo anti paz de Néstor Humberto, y lo nombró, en cambio fiscal general de la Nación y destruyó la verdadera justicia con ello, pasamos a la fiscalía del encubrimiento y del cartel de la toga, y allí nacieron las disidencias. Yo solo las he colocado en dos bandos, las que son aun susceptibles de paz y las que se han entregado de lleno al narcotráfico».

Dice que en el camino creció el déficit de medios de guerra apropiados para defender militarmente el territorio por la fuerza pública, en más 40 billones de pesos en material bélico.

Además precisa que debilitaron el ejército y no hicieron la reforma agraria pactada, esfumaron la inclusión social de los territorios excluídos. Por eso le entregaron el cañón del Micay, en el Cauca, a la mafia, acabaron la colaboración fronteriza y se dedicaron a hacer negocios con las concesiones viales de doble calzada, incluida la transversal Gamarra/Ocaña, a la que no se les ocurrió extender hasta Tibú por todo el Catatumbo, dejando todo el Catatumbo abandonado.

«En la mente de Vargas Lleras ansioso de presidencia, y del superministro y luego fiscal del mismo entuerto que él produjo, no estaba el Catatumbo sino el negocio», asegura.

Insiste en que su gobierno ha implementado una estrategia político/militar diferente que llamo «Paz Total», una estrategia político/militar

«Comienza por otorgar más derechos económicos y sociales a la base de la fuerza pública para pagar un salario mínimo al soldado regular que puede quedarse y ascender en el ejército, y hacia un mejoramiento de la vida del patrullero de policía, ordenamos mejor comida y condiciones sociales, más educación profesional, hasta ahora hemos adelantado pasos importantes, pero falta más. Hay que sacar toda la corrupción de la fuerza pública», complementa.

Adicionalmente indica: «Pasamos por acciones ofensivas y nos tomamos ‘El Plateado» la gran bolsa internacional de la cocaína, situada en el cañón del Micay, ahora empieza el programa de pagos por erradicación voluntaria de cultivos, si los campesinos desean que los dotemos de los llamados Pecat para fumigación en tierra y en sus predios, lo hacemos. El pago de la erradicación desde la raíz, lo realizamos también con los nuevos cultivos legales que queremos se industrialicen en manos de las asociaciones campesinas».

Y puntualiza que «Ya van más de 40.000 hectáreas de hoja de coca entre inscritas y pactadas».

Afirma a continuación que en el Catatumbo estableció una alianza militar con el hermano país de Venezuela y destaca que según informes públicos en Venezuela, se han incautado al otro lado de la frontera, cien toneladas de cocaína y se han capturado una decena de funcionarios públicos, tanto oficialistas como de la oposición, que estaban al servicio del narco.

Advierte que laa alianza militar con Venezuela en la zona, y la tarea de la emancipación económica del campesinado «nos han permitido pasar a la ofensiva contra el Eln que invadió y asesinó a decenas de campesinos humildes».

Luego indica que la paz total es una estrategia que combina fuerza pública fortalecida y emancipación social y territorial y anota que los gobiernos pasados debilitaron la fuerza pública. «Helicópteros en tierra porque eran rusos, material israelí de corta duración, aviones estratégicos con más de 50 http://años.de uso, material no apropiado al territorio, daños morales producidos por gobiernos que ordenaron a la fuerza a actuar contra su pueblo, con asesinatos sistemáticos de civiles inocentes que hoy se juzgan».

Dice que «hoy el pueblo sabe que la fuerza pública que acompaña este gobierno respeta los derechos humanos de las gentes. Esta es quizás la mayor victoria de esta época».

Y firma: «Entramos al Plateado sin matar a nadie y ahora ya tomamos todo el cañón del Micay, el ejército del narco ahora se desplaza al Tambo y la parte alta del Popayán, donde debe ser detenido».

Añade que ya se logró que las mismas fuerzas ilegales en Nariño destruyeran ellos mismos una tonelada de sus armas, y entre Comuneros del Sur, que viene del Eln, y la coordinadora guerrillera se han inscrito 15.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca para su reemplazo por economía emancipada.

Igualmente precisa que Medellín vive un milagro de ausencia de violencia mortal, por el acuerdo de paz de las bandas en las cárceles de Itagüí, del que esperamos apoyo, sin infringir la ley, de la Fiscalía general y que la desmovilización de las bandas y la inclusión social de la juventud, en general, y de las barriadas excluidas de las ciudades, es un campo inédito, donde la paz total, avanza.

Destaca que se pasó a otra fase, la tasa de homicidios baja en Colombia casi que permanentemente desde el año 1993.

«Hoy es cuatro veces más baja que en aquel año. Medellín es la ciudad más exitosa en ese empeño. Sin embargo, de niveles ya bajos, suben y no nos permite un resultado nacional más contundente, laa tasas de homicidios de Bogotá, y los puertos del Caribe, los narcos se toman los puertos incluido el bogotano, y se arrinconan, cada vez más, en laa fronteras en el sur, con Panamá, con Venezuela, con Perú y Brasil».

He ordenado cambiar la administración de los puertos de Colombia y he ordenado estrechar la colaboración militar y policial con los países que fueron de la Gran Colombia y con Haití y la República Dominicana.

Revela que ha ordenado que se implementen agregadurías militares diplomáticas en tosas las ramas de nuestra fuerza pública, en Venezuela y en Haití, donde no existen

«Ahora los de la violencia nos responden con una alianza entre el Eln, «Chiquito malo» y la segunda Marquetalia, se deciden por el camino de la guerra, la alianza diabólica, la enfrentaremos mundialmente», asegura. Eso no significa que no sigamos tendiendo la mano del «amor eficaz» que nos enseñara el sacerdote católico Camilo Torres Restrepo en los años sesenta del siglo pasado

También señala que los gobiernos pasados dejaron un déficit de 40 billones en armas porque se dedicaron a usar el dinero público en los grandes negocios de las carreteras 4G y llenaron el territorio de peajes, para los banqueros y para valorizar las haciendas de las clases pudientes.

Y puntualiza: «He ordenado, usando el mecanismo de vigencias futuras, que se compre para la fuerza pública todos los medios bélicos que se necesitan para ser una fuerza pública eficaz y moderna, superior moral y técnicamente al narcotráfico».