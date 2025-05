El Vaticano: La sotana del próximo Papa está casi terminada y se hacen los últimos arreglos a la Capilla Sixtina para el Cónclave

–El inicio del cónclave se encuentra a sólo dos días, acortando la distancia para que sea elegido un nuevo Papa para la Iglesia Católica. Y ya está casi lista la sotana que vestirá el próximo Papa, confeccionada en tres tallas distintas por el veterano sastre Raniero Mancinelli, quien con más de seis décadas de experiencia ha sido el responsable de vestir a los últimos tres pontífices.

“He vestido a Juan Pablo II, a Benedicto XVI, al Papa Francisco…y este será el cuarto”, comenta con orgullo.

“Ya casi está listo, queda muy poco, aunque todavía nos quedan algunos días, porque no creo que lo elijan el primer día”, asegura Mancinelli a pocos días de que comience el cónclave.

Mancinelli explica con marcado acento romano que siempre realiza tres tallas: “Hacemos una grande, una mediana y una pequeña, para que el Papa tenga distintas opciones”.

Con cierto alivio por no haber sido el sastre de Juan XXIII, esboza un sonrisa al recordar la ocasión en la que el Papa Roncalli apareció por primera vez ante el mundo con una sotana sujetada por alfileres, ya que ninguna de las tallas se le ajustaba correctamente.

Además del “orgullo y honor” que le produce haber vestido a cuatro Papas, Raniero Mancinelli confiesa que lo que más valora de su oficio es poder servir con su trabajo a quienes han consagrado su vida a Dios.

“Lo que más me gusta es ver cómo sacerdotes y obispos encuentran aquí todo lo que necesitan para vivir su vocación”, afirma con humildad el sastre italiano, famoso en el barrio del Borgo.

Mientras tanto, la oficina de prensa de la Santa Sede, ofreció imágenes de Vatican Media que muestran los preparativos de la Capilla Sixtina que recibirá al Colegio de Cardenales para la elección de un nuevo Pontífice el 7 de mayo.

Firefighters have attached the chimney to the top of the Sistine Chapel, where all eyes will be glued as people look to see smoke announcing whether a new Pope has been elected. https://t.co/TrBZTFLqOi pic.twitter.com/T45rztktT0



También documentan la instalación de la estufa y la chimenea que tuvo lugar en la mañana del 2 de mayo. Es precisamente de esa chimenea de donde, en los próximos días, el mundo esperará la señal tan esperada: el humo blanco, el signo de la elección del sucesor del Papa Francisco. La chimenea, conectada a dos estufas en el interior de la Capilla, es el punto del que sale el humo: el negro, cuando aún no se ha alcanzado la mayoría cualificada de dos tercios, y el blanco cuando se ha producido la elección.

The Vatican's Sistine Chapel has been set up to host 133 Cardinal electors for the upcoming conclave to elect the 267th Pope.

On Friday, the Vatican's fire brigade was seen atop the Sistine Chapel's roof installing the chimney that will emit black smoke if at least 89 Cardinals… pic.twitter.com/lHv1uSBY6k

— Vatican News (@VaticanNews) May 3, 2025