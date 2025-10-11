Israel: «Los rehenes de Hamás están volviendo a casa», reporta enviado especial del presidente Trump

–(Imagen @IsraelinSpanish). Steve Witkoff, el enviado especial para misiones de paz del presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este sábado que los rehenes israelíes retenidos por el movimiento palestino Hamás están regresando del cautiverio. Así lo declaró ante familiares de los detenidos que se congregaron en la plaza de los Rehenes, en Tel Aviv.

«Esta noche celebramos algo extraordinario, un momento que muchos creían imposible. Sin embargo, aquí estamos, prueba viviente de que cuando la valentía se une a la convicción los milagros pueden ocurrir», afirmó Witkoff.

A continuación, dijo que habían más de 100.000 personas congregadas en el sitio. «Ojalá el presidente [Trump] estuviera aquí. Le encantaría esto», agregó.

Witkoff, de pie junto al yerno de Trump, Jared Kushner, y su hija Ivanka Trump, recibió grandes aplausos al mencionar el nombre del presidente. Desde la multitud se oyeron voces coreando: «Gracias, Trump».

Sin embargo, cuando mencionó a Benjamín Netanyahu recibió abucheos por parte de miles de israelíes. «Déjenme terminar mi discurso», solicitó Witkoff a la multitud, mientras intentaba agradecer a Netanyahu por su contribución en la liberación.

???? Abucheos y silbidos a Netanyahu cuando el enviado de Trump, Steve Witkoff, menciona su nombre El enviado especial para misiones de paz del presidente de EE.UU.ha dado un discurso ante familiares de rehenes israelíes retenidos ?https://t.co/Jh7gflDoF8 pic.twitter.com/yHRU0Faviu — RT en Español (@ActualidadRT) October 11, 2025

Luego señaló el funcionario: «Soñé con esta noche. Ha sido un largo viaje. Este es el lugar más impactante. Todos nuestros corazones laten al unísono, reunidos aquí en Tel Aviv, por la paz, la unidad y la esperanza en este lugar sagrado que llamamos plaza de los Rehenes».

«Estamos aquí esta noche, judíos, cristianos, musulmanes y personas de todos los rincones del mundo, unidos por una oración compartida por la paz. Una paz que nace no de la política, sino de la valentía. El coraje de quienes se niegan a perder la esperanza», destacó el enviado de Trump.

Dirigiéndose al pueblo israelí, Witkoff hizo hincapié en su fuerza. «Han llevado el peso de la esperanza sobre sus hombros en todo el mundo», dijo.

A su vez, Ivanka Trump y Jared Kushner también celebraron el inicio de una paz en la Franja de Gaza, que se espera que comience el lunes, cuando el resto de los rehenes regresen a casa. «Esta noche, honramos la fuerza de cada familia que espera, reza y cree», dijo Ivanka. (Información RT).