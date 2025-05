Minsalud dice que es falso que esté “manteniendo a las EPS en cuidados intensivos para que se apruebe la reforma»

–El Ministerio de Salud emitió este miércoles un comunicado en el cual afirma que «es falso que esta cartera esté manteniendo a las EPS en cuidados intensivos para que se apruebe la reforma, como lo han afirmado algunos medios de comunicación.

«El ministro de Salud, en su intervención en Neiva, NO afirmó que esta intervención a las EPS obedezca a una estrategia para impulsar la reforma a la salud en el Congreso de la República, información que fue tergiversada e implantada en las notas de prensa que conoció la ciudadanía, tal como corrobora el video sin editar, publicado en las últimas horas en nuestras redes sociales», precisa el escrito.

Las «aclaraciones» las hace tras su visita que realizó el ministro Jaramillo a la ciudad de Neiva (Huila) el pasado 13 de mayo de 2025, cuando «varios medios de comunicación (regionales y nacionales) publicaron sendas notas de prensa, en las que afirmaron que el Gobierno del Cambio, a través de este ministerio, estaba “manteniendo las EPS en cuidados intensivos para que se apruebe la reforma”.

«Esta afirmación es FALSA», precisa y agrega que según se evidencia en el video publicado por esta cartera de salud, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo indicó claramente, ante trabajadores de la salud en el Huila, que:

“Si todas las EPS se están quebrando, y no pagan porque no tienen reservas, no tienen patrimonio, no tienen capital… no pagan, se quebraron… entonces nos dicen: “Si ustedes tienen las EPS, ¿Por qué no solucionan el problema?”; ¿Saben por qué tenemos las EPS? Porque las tenemos en cuidados intensivos. Todos liquidaron las EPS. ¿Qué pasó con Saludcoop? ¿A cuántos de los hospitales que están aquí no les debe o les quedó debiendo Saludcoop? ¡A todos! “Quebremos entonces y entonces declaremos la liquidación de las EPS actuales que deben 30 billones de pesos”, dicen; ¿Y que pasa si las liquidamos? ¡Pues que no tienen con que responder! y al no tener con que responder se quiebran todos los hospitales”.

El objetivo del Gobierno no es liquidar las EPS, es evitar que colapse el sistema de salud. Por eso han sido intervenidas, para proteger a los pacientes y a la red pública de hospitales y clínicas. Otros gobiernos liquidaron EPS y eso dejó deudas millonarias que nunca se…

Puntualiza que el ministro Jaramillo, al referirse a las EPS “en cuidados intensivos”, habla de aquellas entidades actualmente intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud, y cuyas acciones administrativas (situación ya probada) las han hecho financieramente inviables. El Gobierno nacional, al intervenirlas, busca garantizar la adecuada prestación del servicio de salud a los ciudadanos y el saneamiento de sus cuentas.

Finalmente el Ministerio de Salud y Protección Social «hace un llamado respetuoso a los periodistas y directores de medios de comunicación para verificar y contrastar la información antes de publicar, en aras de garantizar la veracidad de las noticias que reciben los colombianos».

A propósito del tema, el presidente Gustavo Petro trinó: