Petro notifica que este lunes presentará de nuevo la Consulta Popular al Congreso, con una pregunta más sobre salud

–En un mensaje en su cuenta en X, en el cual presenta una caricatura «símbolo del fraude» que, reitera, se produjo en la sesión plenaria del Senado y que significó el hundimiento de la Consulta Popular, el presidente Gustavo Petro confirmó que este lunes 19 de mayo volverá a presentar el proyecto para convocar al pueblo a las urnas para que decida sobre la Reforma Laboral.

Además, el jefe del Estado señala que el cuestionario de la consulta tendrá una nueva pregunta, esta sobre la salud: «que baje el precio de los medicamentos en el país».

Este es el simbolo del fraude, el héroe de la banda, como se autodenominó Efraín Cepeda, 49 senadores no son mayoría y no dejaron votar a la mayoría. Por eso presento el lunes la consulta popular con una nueva pregunta: que baje el precio de los medicamentos en el país y permita… pic.twitter.com/lG3gQVgUDa — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 16, 2025

En otro trino, el presidente Gustavo Petro, afirma que el «dinero fluyó para que miembros del senado obstruyeran el derecho de la gente que trabaja a un mejor vivir», advirtiendo que «ninguna institución es legítima cuando va en contra del interés general».

Señala igualmente que laa constitución nacional le prohibe a cada congresista ir en contra del interés general, «pero esta vez, decenas de congresistas liderados por lo que se autodenomina «la banda», un sector del senado que se atribuyó la denominación de mayoría, terminaron, desnudos, contrariando los principios fundamentales de la constitución».

El jefe del Estado reitera su convocatoria a la movilización generalizada de la sociedad y puntualiza que este movimiento «puede incluso lograr, apelando a la buena conciencia, que siempre existe en los humanos, que se apruebe la reforma laboral y avance la reforma a la salud».

«Ojalá el espíritu de la constitución del 91 alumbre a la corte y salve a millones de viejos de su tristeza y soledad, y recobre instituciones que se han colocado en contra de la constitución», complementa.

Advierte que ciertaente sin movilización contundente hoy no se estaría estudiando ninguna reforma laboral en el senado, ni se estaría estudiando la reforma pensional

«Los señores Iván Name y Efraín Cepeda habrían hundido con sus amigos hace años, las reformas sociales que necesita el pueblo», puntualiza y agrega: «No se que piensen las personas que depositaron sus votos por estas personas, pero deben hacer una profunda reflexión de su voto. Elegir personas capaces de hacer daño a millones de personas es un verdadero suicidio. No elijan más a los verdugos».

El primer mandatario subraya que «hoy están vivas las reformas pero sin ser aún aprobadas, después de dos años de presentadas», gracias a la movilización del pueblo. «Aun no son leyes en firme porque falta hacer saltar la lucha del pueblo hacia adelante aun más».

En seguida se refiere al paro nacional que promueve para presionar al Congreso a aprobar la consulta popular y las reformas:

«La historia mundial de los derechos de las y los trabajadores muestra enormes movilizaciones y huelgas generales. Hay huelgas que hacen los patrones, como la de los medicamentos, como la del gas, donde está probado el acaparamiento, éstas son criminales y deben comenzar a ser juzgadas penalmente, hay huelgas que hace la clase trabajadora y son derechos constitucionales».

Advierte que hay un derecho a huelga establecido para el trabajador en la constitución, desde la huelga por unas horas hasta la indefinida, y puntualiza que «el pueblo trabajador tiene derecho de exigirle a sus patrones que dejen de financiar congresistas para votar contra sus propios empleados, buscando ganancias fáciles sobre la base de la explotación».

Enftiza que una sociedad puede decretar una huelga nacional indefinida cuando un estado llega al punto de separación máxima de la sociedad y ya debe ser reemplazado por completo

«Estos mecanismos democráticos de lucha popular se vuelven necesarios, cuando no se deja expresar al pueblo, que es lo que acaba de hacer la autedenominada » banda». La huelga es lo que Gandhi llamaba la «acción no violenta activa».

Precisa que la experiencia que he tenido alrededor de su propuesta de acuerdo nacional, «es que tanto dirigentes gremiales, que son en realidad políticos, como los grandes cacaos, se burlaron de él. No les ha importado para nada el cambio de la conciencia popular que se desarrolla en el país, desde el año 2021. Si no hay acuerdo debe haber lucha social, hasta que se den cuenta, que es más barato y rentable construir el gran pacto de la democracia y la justicia social».

Añade que «La banda» logró con trampa hundir la consulta, porque cuenta con el apoyo de los cacaos que se burlaron de la opción de un acuerdo nacional.

Explica que la consulta solo quería aprobar unas normas laborales dignas. «Creo que lo sucedido nos lleva a una consulta mayor, pero ya no para hacer aprobar una ley. Ahora, el pueblo de Colombia debe pasar a ser constituyente primario», precisa y aclara:

«No para reelegirme, que es lo que espanta a los cacaos y sus medios, ni para cambiar la constitución del 91, sino para cambiar las leyes que hizo el paramilitarismo mafioso y la corrupción. Al que no quiere una taza se le dan dos tazas».

Reitera que las asambleas en los municipios deben establecer el plan de movilización. «¿Hacia donde?: Hacia donde está el poder explotando la fuerza de trabajo. Sigue…»

A propósito de la consulta popular, son, entonces, trece las preguntas de la Consulta Popular que tratará de revivir el Gobierno Nacional.

Aquí recordamos, las 12 originales:

consta de 12 preguntas que reflejan el espíritu de transformación laboral promovido por el actual Gobierno, con el objetivo de garantizar mayores derechos y bienestar para la clase trabajadora del país.

¿Está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m.?

? Sí?? No

¿Está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100 % el trabajo en día de descanso dominical o festivo?

? Sí?? No

¿Está de acuerdo con que las micro, pequeña y medianas empresas productivas, preferentemente asociativas, reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos?

? Sí?? No

¿Está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender tratamientos médicos y licencias por periodos menstruales incapacitantes?

? Sí?? No

¿Está de acuerdo en que las empresas deban contratar al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores?

? Sí?? No

¿Está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato laboral?

? Sí?? No

¿Está de acuerdo que las personas trabajadoras en plataformas de reparto acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social?

? Sí?? No

¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios?

? Sí?? No

¿Está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales que violan los derechos laborales?

? Sí?? No

¿Está de acuerdo que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, entre otros trabajadores informales, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social?

? Sí?? No

¿Está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general?

? Sí?? No

¿Está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas?

? Sí?? No