Petro anuncia «movilización popular al máximo» con «huelga por horas, hasta llegar a indefinida y general» para sacar adelante la Consulta Popular

–En una extensa nota en su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro, tras la radicación nuevamente de la consulta popular, hizo fuertes cuestionamientos al Congreso, y particularmente a la Comisión Cuarta del Senado, y a su presidenta Angélica Lozano, y notificó que habrá «movilización al máximo» con una «huelga por horas, hasta llegar a indefinida y general» para presionar la aprobación de la Consulta Popular.

El jefe del Estado afirma que «no hay otra cosa que hacer, que no retroceder, el pueblo debe ganar la mayoría del senado, y es ahora». Y puntualiza: «Vamos por la Consulta Popular».

Este es el texto integral del escrito del primer mandatario:

En el Congreso que conozco por 20 años de estar allí, siempre he encontrado gente brillante y lo peor de la sociedad colombiana.

La razón diría que la comisión cuarta que dirige Angélica Lozano, miembro de nuestras UTLs, a principios del siglo, cuando empezó su carrera política y a quien llevé al concejo de Bogotá en el movimiento progresista, tomaría, no solo ella, sino la totalidad de sus integrantes la decisión de hacer una reforma laboral, incluso más avanzada que la aprobada por la Cámara, para evitar configurar una puñalada por la espalda a la democracia y al pueblo trabajador de Colombia

Pero la codicia enceguece la razón. Hoy el Congreso tiene una imagen favorable solo del 9% de la población, y el Congreso no se ayuda en esta la carrera suya, hacia la ilegitimidad total y el abismo, porque tiene una masa crítica enceguecida por la falta de razón, por el sectarismo y por la corrupción codiciosa; hay facciones políticas que en lugar de escuchar al pueblo que representan, y que en magnitudes que van del 60 al 70% quieren que se les deje expresar en la consulta, deciden, temerosos de su propio final, hacer lo que si acelerará su final, cerrar la expresión de sus mandates, lo cual no es más que el suicidio del Congreso

Ciegos por atajar al presidente, se tiran como ciertas manadas, al abismo. Ignoran que para ganar algo de legitimidad no necesitan volverse petristas, sino simplemente recobrar humanidad, en medio de la codicia, o de la nostalgia del poder perdido: que es el regreso de la codicia del pasado

Conozco al senador Lemus Uribe, es sincero, y coherente. Sabe, y lo dice, que el entorno cultural y, hasta familiar, lo han llevado a posiciones de derecha, que en el campo del mundo del trabajo, es antitrabajador.

El partido conservador es el fundador del sindicalismo y el cooperativismo colombiano. Las encíclicas sociales de la iglesia católica llevaron a esta actitud política, hoy completamente olvidada tanto con las antiguas encíclicas, y con las nuevas, que se inscriben en la Justicia social y la lucha contra la crisis climática.

Hoy, la derecha colombiana en masa, ya no busca la dignidad del trabajador como ser humano,

Conversa en neoliberal y, en las extremas, en el «fascismo fósil», creen como fe, que el mejor mundo es el de la esclavización del trabajador y la trabajadora, aman al campesino sin tierra, desplazado y embrutecido, aman la extensión de la jornada laboral a límites físicos increíbles, y por eso, tenemos la más baja productividad de los países de la OCDE. Es una visión propia del siglo XIX.

Por eso tenemos un capitalismo raquítico, permeado por mafias, perezoso porque vive del estado y criminal: ordenaba el asesinato de miles de sindicalistas, se alió con el narcoparamilitarismo y se le olvidó una relación humana con el trabajador y la trabajadora. Remando contra la corriente hay empresarios que saben que tenemos razón, y que el desarrollo del país pasa por la estabilidad laboral y mejores salarios, pasa por más tierras al campesinado, y por superar el feudalismo en el agro, pasa por una gran universidad pública para la juventud, pasa por la razón y no por el asesinato y el miedo

Angélica ya expuso lo que quiere, entregó una de las reformas laborales más avanzadas de las últimas décadas, a la derecha, incluso extrema. Y ya sabemos que quiere esta derecha y los lavadores de dólares de dólares y contrabandistas que se adueñan de gremios.

El resultado es previsible y lo expresa con claridad el ponente coordinador.

Así que no hay otra cosa que hacer, que no retroceder, el pueblo debe ganar la mayoría del senado, y es ahora. Y la fórmula es la movilización popular al máximo que incluye la huelga por horas, hasta llegar a indefinida y general si la oligarquía sigue terca y adormecida por tanta sangre y explotación. Es hora de la movilización pacífica y la razón. Aquí no retroceden los justos, no se ataca la clase media ni la fuerza pública, solo lo injusto.

Vamos por la Consulta Popular». Fin de la nota.

Previamente, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el riesgo de que la Corte Constitucional tumbe la Reforma Pensional, pues se anticipa que la ponencia que discutirá la Corte pide declararla inconstitucional por vicios de forma en su trámite en el Congreso de la República.

«Sería de una tristeza infinita que millones de viejos y de viejas, nuestros padres, madres, y abuelos y abuelas, no pudieran acceder a un bono pensional, solo por una posición cada vez más ideológica», precisó el mandatario.

«Es como decir que el Estado Social de Derecho no es posible y no es posible la justicia social en Colombia», complementó y concluye:

«Claro que Colombia será un país de Justicia Social, porque no hay otro camino para la paz».

El jefe del Estado también trinó sobre esta nota que escribió la presidenta de la abogada Angelica Monsalve Gaviria:

«Conforme al saboteo institucional que desde el Consejo de Estado se ha estado instrumentalizando contra el poder ejecutivo, esta semana tendremos una noticia, que dada su importancia, seguramente tapará lo ocurrido con la Reforma Laboral y la Consulta Popular.

Al parecer este próximo miércoles 21, esos magistrados, se reunirán para dilucidar la continuación en el cargo de la Fiscal General de la Nación Luz Adriana Camargo y dictar sentencia anticipada, y parecen estar ganados a tumbarla, como DEBE SER.

De ser así, asumiría el Vice Fiscal Gilberto Guerrero, quien es pieza de Martha Mancera y Néstor Humberto Martínez, y como si fuera poco, involucrado en el caso PACHO MALO de manera directa.

Uno no sabe quién es peor de los dos, si Barbosa o Camargo, que según muchos fiscales, dicen que la Camargo y su esposo se ganaron la corona».

Al respecto, el presidente Gustavo Petro replica:

«Sería extremadamente grave para Colombia y su futuro por décadas, que la fiscalía general de la nación fuese devuelta al cartel de la toga y a los fiscales al servicio de la Junta del Narcotráfico».