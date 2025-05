HRW: EE.UU expulsó «injustamente» a migrantes a Costa Rica

–Human Rights Watch (HRW) exigió a Estados Unidos retornar y tramitar las solicitudes de asilo de unos 200 nacionales de terceros países, incluidos niños, expulsados «injustamente» a Costa Rica en febrero. «Ellos dicen que pidieron asilo pero que no les dejaron hacer la solicitud», declaró a la AFP Michael Garcia Bochenek, autor principal de un informe publicado por la la oenegé defensora de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), tras entrevistar a 36 personas entre el 1 de marzo y el 30 de abril, bajo el título: «La estrategia es doblegarnos». Expulsión de ciudadanos de terceros países desde Estados Unidos a Costa Rica.

El Gobierno de Estados Unidos debería ofrecerse a traer de vuelta y atender las solicitudes de asilo de esos aproximadamente 200 ciudadanos de terceros países, incluidos niños, niñas y adolescentes, que fueron expulsados injustamente a Costa Rica en febrero, señala HRW.

Además, Costa Rica debería rechazar futuros traslados de ciudadanos de terceros países expulsados de Estados Unidos, exige HRW.

Desde que regresó a la Casa Blanca en enero, Trump convirtió en una prioridad la lucha contra la migración ilegal y prometió expulsar a una cantidad récord de migrantes, para lo que pide la colaboración de países aliados.

Costa Rica aceptó en febrero a 200 solicitantes de asilo y migrantes expulsados de Estados Unidos, entre ellos 81 niños con edades entre uno y 17 años.

Son originarios de Afganistán, Angola, Armenia, Azerbaiyán, China, República Democrática del Congo, Georgia, India, Irán, Kazajistán, Nepal, la República del Congo (Congo-Brazzaville), Rusia, Turquía, Uzbekistán, Vietnam y Yemen.

«Hemos identificado solo dos casos en los que se hizo una parte del proceso (de asilo) pero fue una entrevista muy breve con el resultado inmediato», añadió. Las autoridades estadounidenses los retuvieron en «condiciones de detención abusivas, a veces durante semanas», afirma HRW.

Garcia Bochenek asegura que habló con una mujer a la que separaron de su hijo, un adolescente de 12 años con problemas de visión. «Tuvo problemas con las gafas y ella tenía posibilidad de comprar unas nuevas pero no le dejaron así que el niño estuvo sin ver» durante semanas, contó este asesor jurídico de HRW.

The United States expelled 200 third-country nationals, including 81 children, to Costa Rica on two flights at the end of February 2025.

They were fleeing war, persecution, or other serious threats.

In a new report, HRW documents the US expulsions: https://t.co/M5Jd088Sxq pic.twitter.com/AAYo2wUqFB

