Rusia asegura que militares venezolanos no supieron utilizar defensas antiaéreas para repeler ataque y captura de Nicolás Maduro por EE.UU

–El gobierno ruso, a traves de su embajador en Venezuela, Serguei Melik-Bagdasarov, aseguró este lunes que los militares del régimen efectuaron solo dos disparos con las baterías antiaéreas rusas contra las tropas estadounidenses durante la operación de captura del presidente Nicolás Maduro, pero fallaron por falta de capacitación del personal militar venezolano.

«Además de tener una ametralladora en las manos, hay que saber dispararla», aseguró en una entrevista con el canal Rossia 24.

El diplomático responsabilizó a los militares venezolanos de no contar con la «capacitación suficiente» para manejar los sistemas de defensa antiaérea rusos Iglá, que según él fallaron durante la operación militar estadounidense del pasado 3 de enero.

Explicó que le comunicaron que «hubo al menos dos disparos (por parte de los sistemas de defensa rusos) y ambos fallaron su objetivo».

Con todo, Melik-Bagdasarov aseguró que la cooperación militar continúa, que «no se ha cancelado», que Rusia sigue cumpliendo con sus compromisos y que el mantenimiento de los sistemas de armas rusos en el país latinoamericano continuará durante décadas.

Y decían que estaban capacitados para defender la soberanía nacional:

#Venezuela ??: Venezuelan Army (#FANB) released a video of various Anti-Aircraft Weapons and Missiles amid rising tension with #USA ??. Venezuelan Forces use #Russia-made ?? S-300VM "Antey-2500" Long-range Surface-To-Air Missile Systems, 9K338 "Igla-S" MANPADS and ZU-23/ZOM1-4… pic.twitter.com/G5naOpO5Ae — War Noir (@war_noir) November 29, 2025

Guerra negra @war_noir. #Venezuela: Ejército venezolano (#FANB) publicó un vídeo de varias armas y misiles antiaéreos en medio de una creciente tensión #USA. Las fuerzas venezolanas utilizan #Russia-hecho S-300VM «Antey-2500» Sistemas de misiles tierra-aire de largo alcance, 9K338 «Igla-S» MANPADS y ZU-23/ZOM1-4 Cañones automáticos AA.

De otro lado, Dmitri Peskov, el secretario de prensa del presidente ruso, Vladimir Putin, indicó que están al tanto de los últimos eventos en torno a Cuba y sobre los posibles planes de bloqueo de la isla por parte de Estados Unidos.

«Es alarmante. Sabemos que nuestros camaradas cubanos están decididos a defender sus intereses y su independencia», señaló.

Peskov añadió que el Kremlin «valora enormemente» las relaciones bilaterales entre Moscú y La Habana.

La semana pasada el ministro del Interior de Rusia, Vladimir Kolokoltsev, visitó la isla caribeña, cuyos 32 militares murieron tratando de proteger a Maduro.

A pesar de que el presidente ruso, Vladimir Putin, se solidarizó con Cuba con la determinación en defender su soberanía, evitó condenar abiertamente las acciones estadounidenses en Venezuela.

Exteriores de Rusia sí condenó la operación de Estados Unidos, que también capturó a la esposa de Maduro, Cilia Flores, y calificó el acto de «ilegal».

La parte rusa todavía espera la liberación de los marineros rusos detenidos por Estados Unidos tras haber apresado el navío ‘Marinera’, cerca de las aguas venezolanas, a pesar de que el presidente estadounidense, Donald Trump, prometió su puesta en libertad. (Información DW).