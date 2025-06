Más de 7.000 personas pagaron sus comparendos de convivencia en Bogotá por LICO

Foto: Secretaría de Seguridad

En lo corrido de 2025, en Bogotá las autoridades han impuesto cerca de 230 mil comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia que están estipulados en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. (Ley 1801 de 2016).

Dentro de los comparendos que más se han impuesto en la ciudad están los de portar armas cortopunzantes, con el 37 %; ingresar o salir del transporte público por puertas no autorizadas, con el 25 %; consumir sustancias prohibidas cerca a los colegios, con el 9,2%; evadir el pago del transporte, con el 9;2 %; y generar o incurrir en una riña, con el 2,1 %.

“Las personas que no paguen sus multas por convivencia no podrán ser nombradas en un cargo público, contratar con una entidad del Estado, ingresar a las escuelas de formación de las Fuerza Pública; realizar actualizaciones o registros ante Cámara de Comercio o realizar trámites ante las oficinas de tránsito y transporte, entre otros impedimentos, hasta que no se pongan al día con la ciudad”, aseguró César Restrepo, secretario Distrital de Seguridad.