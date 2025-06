Petro puso en plena vigencia la Reforma Laboral; afirma que para hacer cumplir esta Ley la clase trabajadora debe organizarse y hacer un pacto en cada empresa

–Tras sancionar la Reforma Laboral en acto cumplido en la Quinta de Bolívar en Bogotá, el presidente Gustavo Petro aseguró que “la forma de hacer cumplir esta ley es que haya organización entre los trabajadores y las trabajadoras». Al efecto proclamó, es desde este momento en que empieza “una fase de organización de la clase trabajadora de Colombia».

?¡Es oficial! La Reforma Laboral ya es Ley de la República ??#AEstaHora | Desde la Quinta de Bolívar, y acompañado por el pueblo que nunca dejó de luchar, el presidente @PetroGustavo sancionó la ley que convierte el trabajo en digno y decente, cumpliéndole al país y a la clase… pic.twitter.com/DexJKXfrME — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) June 25, 2025



Ante representantes de la clase trabajadora, las centrales obreras, miembros del Congreso y ciudadanos de a pie que colmaron el espacio de la Quinta de Bolívar, el jefe del Estado señaló que la forma de lograr la aplicación de la Ley es “vigilando las empresas desde el mundo del trabajo».

Sostuvo que “prácticamente hay que hacer un pacto en cada empresa», pues subrayó que si cada patrón asegura que su empresa es propiedad privada y “no la pone al servicio de un pacto con sus trabajadores», eso “nos quita riqueza, eso nos quita potencia, eso nos quita nación».

De la misma forma, el jefe de Estado le dijo al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, que debe “crear una fuerza de funcionarios, de centenares, el número exacto sale de los estudios, que deben dedicarse día y noche, por jornadas, pagando las horas extras, a visitar cada empresa de Colombia, en cada lugar, para ver si esta Ley se está cumpliendo» y enfatizó: “Porque esta Ley es para cumplirla, es la Ley de la justicia social, la primera».

Al enviar un mensaje a los empresarios del país, el presidente Petro anotó que muchos de ellos han dicho que no van a aplicar la Ley, razón por la cual aseguró: “Les quiero decir, no son inteligentes», y complementó: “Los miembros del Congreso, que ya conocemos los nombres, quisieron sabotearla, no eran inteligentes», pero “con sus nombres propios quisieron sabotearla, pues mírenla aquí, no sirvió de nada».

Destacó el escenario de la Quinta de Bolívar para sancionar la nueva ley, subrayando que escogió este lugar porque “levantamos la espada de Bolívar como símbolo que guiara esta lucha, esta lucha relativamente ha triunfado. No solamente levanté la espada de Bolívar sino su bandera que es roja y negra».

Comentó que “es una lucha de dos siglos y continúa. Hasta ahora hemos recuperado los derechos laborales que existían antes de César Gaviria y (Álvaro) Uribe, porque ambos, uno era el presidente y el otro su ponente preferido en Senado. Y después en su gobierno hizo otras leyes, pero la primera, recuerdo la ley 50 de 1990, antes de la Constitución del 91″.

Denunció que la Constitución Política no se ha aplicado. De hecho, dijo que “ahí hay un artículo que habla del Estatuto del Trabajo y en 34 años el Congreso de la República no ha aprobado ninguna ley que sea el Estatuto del Trabajo.

Esta es la primera parte, agregó, porque solo recupera los derechos que quitaron. ¿Y los nuevos derechos qué? Hasta bajaron el artículo de que una mujer que menstrua pueda ir a ver al médico si los dolores son intensos. Lo bajaron hombres, lo bajaron mujeres de derecha, quitaron la licencia de paternidad, o sea, el derecho del hombre a cuidar su hijo», aseguró.

Afirmó, además, que “esta Ley nos permite ayudar a 310 mil jóvenes, hombres y mujeres» del Sena para que tengan un “contrato con todas las prestaciones laborales».

“No lo querían» manifestó, y preguntó: “¿Saben por qué no querían este artículo? Porque dicen que estos muchachos y muchachas van a fundar sindicatos una vez vayan a trabajar. ¡Háganlo! Eso está escrito en la Constitución, esa juventud tiene que ayudar a organizar la clase trabajadora, que está muy desorganizada en Colombia y por eso nos están quitando los derechos todos los años, 34 años», puntualizó.

Después de sancionar la Reforma Laboral, el presidente Gustavo Petro hizo un recorrido por la Casa Museo Quinta de Bolívar.