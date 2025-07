Laura Sarabia renunció a la cancillería por choque con Alfredo Saade Vergel por caso de pasaportes

–La canciller Laura Sarabia presentó este jueves su carta de renuncia al presidente Gustavo Petro, tras chocar con el recién nombrado jefe del Despacho Presidencial, Alfredo Saade Vergel, por el sonado caso de la elaboración de pasaportes. «En los últimos días se han tomado decisiones que no comparto y que, por coherencia personal y respeto institucional, no puedo acompañar. No se trata de diferencias menores ni de quién tiene la razón. Se trata de un rumbo que, con todo el afecto y respeto que le tengo, ya no me es posible ejecutar», precisa Laura Sarabia en referencia al anuncio que hizo la víspera Saade Vergel sobre la firma de un convenio entre la Imprenta Nacional y la Unión Temporal – UT Documentos de Viaje 2025 para la elaboración de los pasaportes.

Estos son los términos de la dimisión:

Bogotá, 3 de julio del 2025.

Presidente Gustavo Petro,

La parte más importante de mi vida pública ha transcurrido a su lado. Juntos hemos alcanzado grandes victorias, travesado momentos difíciles, discutido con intensidad y compartido reflexiones con honestidad. Nos hemos conocido en las buenas y en las no tan buenas, y en ese recorrido fortalecimos una relación basada en la confianza, la franqueza y una idea que usted me enseñó: que la lealtad es, ante todo, cuidar del otro.

He tenido el inmenso honor de acompañarlo desde distintos espacios: como jefa de gabinete, directora del DAPRE, del DPS y ahora como canciller. Pero más allá de los cargos, 10 hice como una servidora pública convencida de que transformar a Colombia exige decisiones valientes, diálogos honestos y una brújula ética clara. En ese espíritu, celebré con entusiasmo lo que consideré justo, y también expresé mis desacuerdos con respeto y convicción, como 10 hago ahora.

En los últimos días se han tomado decisiones que no comparto y que, por coherencia personal y respeto institucional, no puedo acompañar. No se trata de diferencias menores ni de quién tiene la razón. Se trata de un rumbo que, con todo el afecto y respeto que le tengo, ya no me es posible ejecutar.

Mi renuncia es el resultado de una reflexión profunda, motivada por la responsabilidad que siento con mi conciencia, con el país y con la forma en que entiendo el ejercicio del poder público. Me retiro con la tranquilidad de haber entregado lo mejor de mí y con la certeza de que hay momentos en los que decir adiós es también una forma de cuidar.

Ha sido un camino exigente, con enormes costos personales y familiares, pero también profundamente enriquecedor. Me voy con inmensa gratitud por la oportunidad histórica de servir a Colombia desde su gobierno, con aprendizajes valiosos, muchos de ellos suyos, y con la convicción intacta de que este país merece un destino más justo, más digno, más humano.

Le deseo un cierre de gobierno exitoso. Siempre encontrará en mí una interlocutora abierta al diálogo, al debate respetuoso y a la búsqueda de salidas para los grandes desafíos de nuestra sociedad.

Colombia sí puede ser una potencia de la vida. Ese sueño exige unidad, humildad y decisiones valientes. Ojalá logre construirlo en esta recta final.

Con un abrazo sincero,

LAURA CAMILA SARABIA TORRES

Este miércoles, el jefe del Despacho Presidencial, Alfredo Saade Vergel, aseguró que el Gobierno “no ha firmado absolutamente nada solo con Thomas Greg & Sons», la multinacional que hasta ahora se encargaba de las libretas para pasaportes.

“Nosotros como Presidencia de la República le podemos garantizar al país que la Imprenta Nacional está lista (para asumir esa función), lo que sucede es que han querido opacarla. La Imprenta Nacional a través de la Ley 109 de 1994 debería cumplir unas funciones totalmente exitosas para la nación, donde todos deberían contratar con ella, pero la corrupción es la que se ha encargado de ir creando esa mala imagen en contra de esa entidad», aseguró.

Saade dijo que hay un decreto expedido por el Ministerio del Interior para garantizar la transición normal que va a existir entre la Unión Temporal y Portugal.

“Les puedo garantizar la transición normal con UT, que hoy está manejando el tema de pasaporte, y Portugal, y el país no se quedará sin pasaporte. Eso es lo que interesa en estos momentos a la nación: les garantizamos que no va a haber faltante de los pasaportes en Colombia», insistió.

El jefe de Despacho Presidencial dijo que recibió la orden presidencial de avanzar en el convenio entre la Imprenta Nacional y Portugal, a través de UT Documentos de Viaje 2025, y en las próximas horas se firmará el convenio.

Aseguró que la directriz presidencial es trabajar de forma articulada entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional y Portugal.

“Me comprometo a que el país no se va a quedar sin pasaporte, las libretas están más que seguras. Es más, si el país se queda sin las libretas de pasaporte, sería culpa de la Unión Temporal y no del Gobierno. Por lo tanto, tenemos garantizadas las libretas de pasaportes para los próximos seis meses», afirmó.

Migración Colombia, por su parte, apoyará el proceso garantizando que los actuales pasaportes no perder vigencia, ni calidad a nivel internacional, dijo.

“Los pasaportes salen con la misma originalidad que tenemos hoy día y van a seguir los pasaportes que necesitan los colombianos para moverse en el exterior».

Saade Vergel concluyó que el contrato para las nuevas libretas, a partir del próximo primero de septiembre, lo firmará la Imprenta Nacional con Portugal.