Gobierno Nacional y Distrito Capital reafirman su compromiso con la recuperación del Hospital San Juan de Dios

–La Nación y el Distrito pusieron en marcha el Comité del Convenio operativo para la reactivación del Conjunto Hospitalario San Juan de Dios, en el marco del convenio interadministrativo suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, el Ministerio de Educación Nacional, el Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil y la Gobernación de Cundinamarca, y el apoyo de la Universidad Nacional de Colombia.

Dichas entidades reportaron que avanzarán en la articulación de esfuerzos administrativos, técnicos y operativos que permitan la recuperación y puesta en funcionamiento del Conjunto Hospitalario San Juan de Dios.

En un comuniado, las entidades coinciden en que la recuperación y puesta en funcionamiento del Conjunto Hospitalario San Juan de Dios, compuesto por 24 edificios, se adelantará bajo un enfoque integral de garantía del derecho fundamental a la salud, desde el nacimiento hasta la vejez, lo que implica la coordinación de acciones intersectoriales en torno a la salud, con especial énfasis en el envejecimiento y la vejez, abordados desde una perspectiva de curso de vida, en cumplimiento de la Ley 735 de 2002, lo establecido en el Plan Especial de Manejo y Protección y las acciones populares 2007 — 00319 y 2009 – 00043, 10 que implica la articulación de acciones sectoriales e intersectoriales bajo una visión integral.

Por consiguiente, el Conjunto Hospitalario San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil operará como un campus de salud intersectorial de carácter estratégico para la ciudad y el país, este se consolidará como un centro de referencia nacional, en el que se prestarán servicios de salud de mediana y alta complejidad, además de servicios sociales y de cultura, de forma complementaria se desarrollarán procesos de formación dirigidos a talento humano en salud, de servicios de cuidado y a la comunidad, se impulsarán líneas y redes de nuevo conocimiento orientadas a responder al desafío derivado del cambio demográfico que viven el país, la región y la ciudad.

Para avanzar en este propósito, las entidades definieron un plan de acción inmediata que contempla los siguientes componentes:

• Entrega en comodato del Edificio Central al Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil, con el fin de culminar los estudios y diseños que permitirá la intervención para su reforzamiento estructural y las intervenciones necesarias para entrar en operación, en ese mismo sentido, se adelantan las adecuaciones del ala de urgencias del edificio en mención, lo que permitirá en los próximos meses el inicio de la prestación de servicios de salud.

• Puesta en funcionamiento del Edificio Mantenimiento, que incluye:

– La entrada en operación del Centro de Pensamiento e Innovación sobre Envejecimiento y Vejez, liderado por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá y que está orientado al fortalecimiento de alianzas con la academia y

al desarrollo de procesos de co-creación con la comunidad y movimientos sociales vinculados al conjunto, con el propósito de construir la información, herramientas y mecanismos encaminados al abordaje de los desafíos

asociados al cambio demográfico en la ciudad y el país, así como consolidar redes de cuidado y bienestar.

– El funcionamiento del Centro de Simulación para la Formación en Salud, liderado por la Universidad Nacional de Colombia, en articulación con la Subred Integrada de Servicios Centro Oriente y el Ministerio de Educación Nacional.

Este centro tendrá como objetivo fortalecer la formación en emergencias médicas a estudiantes, talento humano en salud, servicios de cuidado y comunidad, mediante escenarios controlados de simulación, orientados al desarrollo de habilidades para la respuesta efectiva en situaciones críticas.

A partir del 16 de marzo se dará inicio a cursos de capacitación en simulación clínica dirigidos a grupos de hasta veinticinco (25) participantes, entre los que se incluyen Reanimación Cardiopulmonar (RCP), atención de obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño (OVACE), primeros auxilios, soporte vital básico para adultos y población pediátrica, así como el uso de desfibrilador externo automático (DEA).

– El uso de las aulas del Edificio de Mantenimiento en aras de garantizar la continuidad del proceso formativo de los estudiantes de pregrado y posgrado que realizan sus prácticas en el Instituto Materno Infantil, en el marco de la

contingencia derivada de las obras que actualmente se adelantan en dicho edificio y que han implicado la no disponibilidad temporal de varios de sus espacios.

– En esta primera fase se continuará en la estructuración de actividades conjuntas entre Nación y Distrito.

La entrada en operación del Edifico de mantenimiento como Centro de pensamiento e innovación y centro de simulación para la formación en salud marcan un hito en el proceso de recuperación del conjunto, pues representa que se convierte en un espacio de construcción hacia una Bogotá y una Colombia del futuro, además el regreso de las actividades académicas y formativas simbolizan el retorno progresivo de los procesos educativos en salud y constituye un paso concreto hacia la reactivación del Conjunto Hospitalario San Juan de Dios como espacio de conocimiento, formación y servicio a la comunidad, lo cual se complementa con la construcción del Programa Médico Arquitectónico que está en curso.

Como siguiente paso, el Comité Operativo avanza en la construcción del Plan Estratégico, que se convertirá en la hoja de ruta para la recuperación y entrada en funcionamiento progresiva del conjunto. Este plan incluirá la definición de

actividades, cronogramas de trabajo, entregables y la identificación de las entidades responsables para dar cumplimiento al marco normativo vigente y a las sentencias judiciales que ordenaron la puesta en operación plena del Conjunto Hospitalario San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil.

De esta manera, tanto el Gobierno Nacional como el Distrito Capital reafirman su compromiso con la recuperación de este Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional, concluye el documento.