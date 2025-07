En aparatoso accidente en un Lamborghini murió Diogo Jota, compañero de Lucho Díaz en el Liverpool

–El futbolista del Liverpool Diogo Jota, de 28 años, y su hermano André, de 26, fallecieron la madrugada de este jueves en un accidente de tráfico ocurrido en la A52, en Cernadilla (Zamora). Los dos hermanos portugueses perdieron la vida a bordo de un Lamborghini que, por causas que se investigan, se salió de la autovía Rías Bajas (A52) a la altura del kilómetro 65, en sentido Benavente, en torno a las 00:40 horas.

En principio se afirma que el accidente habría sido causado por la explosión de uno de los neumáticos del costoso coche mientras realizaba un adelantamiento. El vehículo se salió de la vía y se incendió. El fuego se propagó a la vegetación colindante, pero fue extinguido rápidamente por los bomberos. Jota, de 28 años, y su hermano, de 26, que también era futbolista del Peñafiel, fallecieron en el lugar del siniestro antes de que llegaran los equipos de emergencias.

Por otra parte, se ha reportado que los cuerpos de ambos deportistas ya se encuentran en el Instituto Anatómico Forense de Zamora, donde se les practicarán pruebas de ADN para confirmar la identidad y una autopsia.

Diogo Jota tenía apenas unos días de casado. El pasado 22 de junio había contraído matrimonio, acontecimiento que compartió con el mensaje «Sí, para siempre».

Liverpool Football Club are devastated by the tragic passing of Diogo Jota.

— Liverpool FC (@LFC) July 3, 2025