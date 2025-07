Petro advierte las consecuencias si se cortan las relaciones con EE.UU

–En el acto de posesión del magistrado de la Corte Constitucional Héctor Alfonso Carvajal, este jueves, el presidente Gustavo Petro, descartó que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, esté vinculado a un intento de golpe de Estado que habló en los sonados audios su excanciller Álvaro Leyva Durán. Pero se refirió a una eventual ruptura de las relaciones diplomáticas con EE.UU, advirtiendo las graves consecuencias: «…especialmente el andamiaje que hemos construido, no solo en este Gobierno, de lucha contra el crimen organizado, se desploma”.

“No creo que Marco Rubio esté en un golpe de Estado (…), porque los señores de la extrema derecha que estaban en eso no llegaron a la oficina de Marco Rubio, sino a la de otros y no me voy a poner a pendejear por eso. Eso es asunto que la Fiscal General de la Nación tiene que establecer, no yo”, precisó el mandatario colombiano.

Además señaló: “No creo que un Gobierno que tiene como enemigo a Irán y unas bombas nucleares apuntando y un problema en Gaza y un problema en Ucrania y un problema en Rusia, se ponga a pendejear con un golpe de Estado en la Gran Colombia, sabiendo que si pierde la Gran Colombia pierden toda la América del Sur y la América Central y el Caribe. No son tontos. Entonces, Marco Rubio no está en eso”.

El jefe del Estado recalcó que quienes sí están en intentos para tumbarlo son otros, a quienes –explicó– “yo llamaría apátridas, porque incluso le propusieron la Junta del Narcotráfico hacer un golpe de Estado para tumbar a Petro. Pues aquí los estoy esperando”.

En su intervención sostuvo que “hay fuerzas de la extrema derecha, que ya hemos visto actuar, tratando de cortar las relaciones entre Colombia y Estados Unidos”, porque “les interesa”.

En este contexto, el presidente Gustavo Petro indicó que “si se cortan las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, buena parte del andamiaje que hemos construido, no solo en este Gobierno, de lucha contra el crimen organizado, se desploma”.

“Por eso quieren hacerlo”, dijo y complementó: “O sea, no es porque están levantando la bandera nazi, la lucha contra el comunista. No. Están tratando de destruir una relación que saben es un obstáculo. aún hoy, en la lucha contra las organizaciones criminales multinacionales”.

El jefe de Estado alertó sobre la nueva amenaza criminal en Colombia, personificada por la “junta del narcotráfico”, que, dijo, se debe afrontar “como es y en su realidad» y puntualizó:

“Hay que saber quién es el enemigo. Y el enemigo hoy no es ideológico. El enemigo hoy es criminal. La violencia de hoy en Colombia no es ideológica. La violencia en Colombia de hoy es criminal” y están representados en la denominada “Junta del Narcotráfico”, manifestó.

«Nosotros estamos perdiendo territorio en Colombia, porque quienes controlan territorio para fines de exportar cocaína, que tienen unos jóvenes armados ahí, son extranjeros”.

Señaló que “los señores que se visten de verde oliva en (la región del) Micay (Cauca), o en el Tambo (Cauca), o en Argelia (Cauca), o en el occidente del Cauca, no son guerrilleros de la Farc, son la fuerza que (alias) ‘Iván Mordisco’ llevó para articular a la Junta del Narcotráfico”.

Se preguntó si “la Fiscalía tiene alguna investigación sobre la Junta del Narcotráfico”, porque “lo he mencionado varias veces y aquí hay personas que saben qué es la Junta del Narcotráfico” y los señaló como los responsables detrás de varios planes para atentar contra su vida, la de su familia y la de miembros y colaboradores del Gobierno”.

Esa nueva violencia, dijo, es la que “está matando a los colombianos. Y no es colombiana. Está ubicada incluso en algunos lugares del lujo mundial, y son unas confederaciones de mafias que venían existiendo, pero que saben que en la globalización del capital y del mundo financiero que se desata desde el 90 para acá, ellos tienen una oportunidad”.

En tono de alerta subrayó que “lo que yo les quiero decir es que el país está siendo agredido, que su enemigo son las organizaciones del crimen multinacional que lavan dólares con nosotros”, y cuyos miembros, incluso, han intentado infiltrarse en las altas esferas del Estado.

"Estamos expuestos ante la Junta del Narcotráfico y le pedí al Presidente Trump que realmente hablemos de relaciones diplomáticas. El problema son las organizaciones multinacionales del crimen que son dueñas del tráfico de armas, órganos, fentanilo, etc. Y si Trump quiere…

Al referirse a la lucha contra el crimen organizado, el presidente de Colombia destacó los logros de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares contra el narcotráfico, y el trabajo conjunto de las dos naciones en este tema.?

“Hemos construido un instrumento mundial con la Policía, a pesar de toda infiltración, que es grande, con la Policía más experta en la lucha contra mafias del mundo y la Armada más experta de todo el mundo en incautación de cocaína, que por centenares hemos quitado. Creo que llevamos más de mil toneladas. Eso lo hacemos conjuntamente en muchas cosas”, puntualizó el presidente de la República.

