Guerra en Medio Oriente: Israel bombardea escuela en Gaza y causa por lo menos 10 muertos

–Al menos diez personas murieron en un bombardeo del Ejército israelí hacia la media noche entre el jueves y el viernes sobre la escuela Halima al Sadia de Yabalia (norte de Gaza), la cual albergaba refugiados, según la agencia oficial de noticias palestina, Wafa.

Las imágenes difundidas por medios como Quds (vinculado a Hamás) y periodistas independientes gazatíes tras el ataque muestran unos seis cuerpos amortajados con mantas. Entre ellos, descubierto, está el de un niño. El Ejército israelí no se ha pronunciado al respecto.

A grieving Palestinian mother sits on the ground, gazing one final time at her son, who was killed by Israeli occupation forces in his displacement tent on the outskirts of Khan Younis in southern Gaza. pic.twitter.com/oChmB3r9Kg

— Quds News Network (@QudsNen) July 11, 2025