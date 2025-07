Banco de la República abrió registro de Llaves en Bre-B

–El Banco de la República anunció que a partir de este lunes 14 de julio se abrieron los registros de las Llaves Bre-B en los canales de las diferentes entidades financieras participantes (aplicaciones móviles o páginas web, entre otros), para realizar pagos y transferencias a usuarios y comercios.

“Las Llaves son una especie de “nombre” que cada usuario asignará a su cuenta. Con ellas y el monto a transferir los ciudadanos podrán -a partir de la segunda quincena de septiembre- realizar transacciones en segundos, sin importar la entidad financiera”, explicó Ana María Prieto, directora de Sistemas de Pago del Banco de la República.

El sistema de pagos inmediatos es un conjunto organizado de políticas, reglas, acuerdos, instrumentos de pago, entidades y componentes tecnológicos, tales como: equipos, software y sistemas de comunicación; que permite transferencias o pagos entre cuentas o depósitos de entidades financieras de manera instantánea.

Se considera como pago digital a aquella transacción monetaria realizada de manera electrónica entre medios de pagos, sin realizar un intercambio de dinero en efectivo. Pueden ser realizados desde dispositivos móviles como celulares, tabletas u otras plataformas electrónicas. La transferencia electrónica se utiliza normalmente para las transacciones digitales entre personas naturales, mientras que el pago digital usualmente se utiliza para aquellas transacciones electrónicas entre personas naturales y comercios.

Estos sistemas están diseñados para proporcionar una experiencia de usuario rápida, segura y fácil, simplificando las transacciones en tiempo real tanto para consumidores como para comercios o empresas. Al eliminar las demoras en los pagos, los sistemas de pagos inmediatos mejoran la eficiencia económica y promueven la inclusión financiera.

Para realizar este proceso, los interesados podrán ingresar a la llamada “Zona Bre-B”, identificada con la imagen o sello del sistema en los canales que disponga su entidad financiera y elegir qué Llaves quieren asignarle de manera exclusiva a cada una de sus cuentas. Estas pueden ser:

-El número de identificación

-El número telefónico

-El correo electrónico

-Un código alfanumérico (asignado por la entidad)

-El código de comercio (exclusivamente para comercios)

De igual manera, y en caso de que los usuarios ya hayan registrado Llaves a través de alguna de las iniciativas de las entidades financieras del país, las personas podrán confirmarlas. Estará a libre discreción del usuario el registro, la Llave que asigna a cada una de sus cuentas y su participación en el sistema.

El Emisor invitó a la ciudadanía a usar los canales de su entidad financiera si le surgen dudas sobre el proceso de registro y tener cuidado con información que no provenga de canales verificados. Recordó que Bre-B no es una aplicación, no tiene cuentas en redes sociales, no es una página web y no es un servicio que presta el Banco de la República. Cada ciudadano podrá hacer el registro de sus Llaves directamente sin intermediarios y este proceso no tiene costo.

Con el inicio del registro de las llaves en la “Zona Bre-B”, el Banco de la República cumple con el primer hito para habilitar el sistema de pagos inmediatos en Colombia, el siguiente paso se dará en el mes de septiembre cuando se habilitará la posibilidad de realizar pagos y transferencias usando las Llaves.

Bre-B es resultado de la coordinación entre el sector financiero y el Banco de la República, y tiene como finalidad facilitar la gestión de las transferencias en Colombia, con menores costos, mayor formalización y un mayor acceso a productos financieros para la población colombiana.

Así, Bre-B:

Los ciudadanos que son clientes de una de las entidades que se han vinculado a Bre-B, a partir de hoy 14 de julio podrán registrar sus Llaves. Deben ingresar a los canales de las entidades financieras donde encontrarán Bre-B en la primera pantalla y desde allí podrán registrar o confirmar su Llave.

Cada usuario podrá registrar cuatro tipos de Llave: el número del documento de identificación, un correo electrónico, la cédula, o un código alfanumérico. Cada Llave podrá vincularse únicamente a una cuenta de ahorros o depósito.

El registro de las llaves es el primer paso para que Colombia entre en una nueva era en el manejo del dinero, con una forma de hacer pagos y transferencia fácil, rápida, económica y segura entre ciudadanos y hacía comercios.

A continuación, se listan las entidades que integran Bre-B:

Sistemas de Pago de Bajo Valor Inmediatos

CREDIBANCO

REDEBAN

SERVIBANCA

TRANSFIYA

VISIONAMOS

Estas son las entidades participantes:

BANCO AGRARIO

BANCO AV VILLAS

BANCO BBVA

BANCO CAJA SOCIAL

BANCO CONTACTAR

BANCO COOMEVA S.A.

BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL

BANCO DE BOGOTA

BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMÍA S.A.

BANCO DE OCCIDENTE

BANCO FALABELLA S.A.

BANCO FINANDINA

BANCO GNB SUDAMERIS

BANCO ITAU

BANCO POPULAR S.A.

BANCO SCOTIABANK COLPATRIA S.A.

BANCO SERFINANZA

BANCOLOMBIA

BOLD CF COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.

COLTEFINANCIERA S.A.

CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA

COOGRANADA

COOMULDESA

COOPERATIVA FINANCIERA COTRAFA

COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA

CREDISERVIR

CREZCAMOS S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO

DALE – AVAL SOLUCIONES DIGITALES

DAVIPLATA

DAVIVIENDA

DING – TECNIPAGOS S.A.

FONDO DE EMPLEADOS PRESENTE

LULO BANK

MOVII S.A.

NEQUI

NU COLOMBIA COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.

PEXTO COLOMBIA S.A.S.

RAPPIPAY

SERVITRUST GNB SUDAMERIS

Los ciudadanos deben autenticarse, como normalmente lo realizan, con su usuario y contraseña en los canales (aplicación móvil, página web u otros) de las entidades participantes listadas. En la primera pantalla del canal aparecerá Bre-B donde se podrán registrar o confirmar las Llaves.

Posteriormente, a partir del 22 de septiembre, estas llaves podrán ser utilizadas por los ciudadanos para realizar pagos inmediatos que se originen o reciban desde cualquier entidad integrante de Bre-B.