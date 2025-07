Dos categóricos mensajes envía Petro al Congreso: Si la ley de financiamiento no se aprueba, muere Colombia; aprobamos la reforma a la salud, o esto se hunde’

–En sendas intervenciones este martes, en el Consejo de Ministros y en su habitual alocución, el presidente Gustavo Petro llamó la atención del Congreso de la República. Por un lado afirmó que “si el Senado, no aprueba una ley de financiamiento, muere Colombia» y por otra parte advirtió que si no se aprueba la reforma a la salud «esto se hunde».

Sobre la ley de financiamiento, el mandatario señaló que la «deben pagar los ricos más ricos de Colombia, porque ellos son los que se han llevado este dinero» y subrayó que si no se aprueba «todos van a decrecer en el 2030″.

El jefe de Estado se preguntó: “si todos decrecen, aumentando las necesidades de Colombia, ¿qué paz vamos a tener? ¿Qué país vamos a tener?».

La advertencia la lanzó durante el Consejo de ministros que siguió a su alocución para todos a los colombianos, donde expresó: “Nos piden que demos más plata; no sean vagabundos, hombre. El Estado va a quebrar si el Senado no aprueba una ley de financiamiento».

Recordó que “nosotros dijimos en campaña que estamos es para decretar la vida inmensa de Colombia, el país de la belleza. Y aquí estamos demostrándolo».

Pidió al legislativo que piense en los colombianos», y manifestó que “el Estado va a quebrar, todas las cifras lo dicen. Y si nos hundimos en la barbarie y en la violencia no será en este gobierno, sino después».

"La deuda pública es otra transferencia al gran capital, es la gran responsable del déficit del presupuesto, por fin la deuda se va a disminuir el año entrante y nos deja un respiro. Pero el gasto social no puede disminuir, es orden constitucional. Para que esas cifras del… pic.twitter.com/EMQZ5RY9HL — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) July 16, 2025

REFORMA A LA SALUD

Por otra parte, en alocución al país, el presidente Gustavo Petro recabó sobre la importancia de la Reforma a la salud, tras citar el informe de la Contraloría General de la república que, advirtió, «ratifica la necesidad de aprobar la reforma a la salud».

“Conclusión final, volviendo al informe de la Contraloría que tergiversó la prensa del gran capital, volteándolo completamente: se debe aprobar la reforma a la salud o esto se hunde. O intervenimos a las EPS que no cumplen, que son todas menos dos. No hay otra opción», precisó el jefe del Estado.

“Si no esto se hunde, y los que mueren son los colombianos y las colombianas», porque “está demostrado que se robaron los dineros de la salud: entre más damos, más se lo roban», puntualizó.

El jefe de Estado consideró que el modelo actual es “un sistema de utilidades perverso contra la salud y el pueblo de Colombia», lo cual “no puede seguir, por el bien de la nación, por el nuestro futuro de los hijos».

Además señaló: “Estamos ante un colapso, sí, pero viene desde que se firmó la Ley 100. Este gobierno quiere resolverlo y espera la colaboración de la ciudadanía, así como colaboró con el plan de control de la peste de la fiebre amarilla, y funcionó bien».

“Esperamos la colaboración del Senado de la República, de los jueces de Colombia, porque estamos ante un crimen de lesa humanidad: a los que quieren poner presos es a los que estamos luchando contra ese crimen, y así no puede ser», concluyó el presidente de la República.

El mandatario aseguró que desde el 2020 hasta el 2024, las EPS han desaparecido $14,28 billones de pesos, de los cuales no se tiene claridad sobre el uso y el destino.

“Son más de 89 billones los que han recibido en un solo año, casi 15 % más de recursos. Y lo que hicieron fue generar, solo comparando los registros de ingreso que reportan las EPS, un desbalance de 4,22 billones de pesos”, precisó.

El Presidente @petrogustavo denunció inconsistencias en los reportes financieros de las EPS. Afirmó que el Gobierno ha girado 89 billones de pesos al sistema de salud, pero las EPS solo reportan haber recibido 85 billones. “¿A dónde se va el dinero?”, cuestionó el mandatario pic.twitter.com/wF5wGy1aaJ — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) July 16, 2025

El presidente reiteró que solo 5 de las 157 EPS que han existido en Colombia cumplen con las normas financieras de ley y que las intervenidas acumulan deudas por 25 billones de pesos.

“La culpa de la crisis no es del Gobierno, es de un modelo que transfiere el dinero público a los más ricos. Por eso hay desigualdad y violencia”, afirmó el mandatario.

Aclaró que «el Gobierno Nacional no tiene deudas con las EPS» y subrayó que «quienes tienen deudas son las EPS que son de control privado con las clínicas y hospitales. No oculten sus deudas, que superan los $4.000 millones de dólares. Son $100 billones de pesos que se volvieron patrimonio particular”.

Y advirtió que de las cinco EPS que cumplían con las condiciones financieras y de solvencia, solo dos las mantienen a diciembre de 2024.

“Es decir, que solo quedan 321.933 afiliados en EPS que cumplen con los requisitos, de un total de 52 millones de afiliados en Colombia”, señaló.

Desde el 2020 hasta el 2024, las EPS han desaparecido $14,28 billones de pesos, de los cuales no se tiene claridad sobre el uso y el destino, así lo denunció el Presidente @petrogustavo. pic.twitter.com/pryIHJdmSr — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) July 16, 2025

Previamente, a través de su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro afirmó: “Si aplicáramos la Ley y la Constitución, todo el sistema de salud debería ser intervenido. Y hay que hacerlo, si no hay reforma de Ley, donde las actuales EPS puedan tener otro papel, ya no asegurador».

Señaló que la deuda de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) con el sistema de salud colombiano ascendería, no a $33 billones como reveló recientemente un estudio de la Contraloría General, sino a más de $100 billones, si se sumara toda la deuda histórica de estas entidades.

El mandatario dijo que “ese ejercicio económico no se ha hecho, porque han faltado economistas buenos en MinSalud, o porque no han querido tenerlos», pues dijo que algunos de estos profesionales “son proclives a esconder la verdad, y no se ha querido medir esta cantidad que, ante la Corte, se debe presentar para que se conozca la verdad».

En su trino, el jefe de Estado se refirió a la intermediación financiera, de la que dijo “es quizás el mayor desfalco de dinero a la nación en toda su historia».

Agregó que las EPS desaparecieron, pero no el dinero, que se quedó como patrimonio particular de sus dueños y de las empresas de gestores farmacéuticos, y agrega que de 157 EPS que existieron, solo quedan dos solventes, “muy pequeñas, que respetan los mínimos de las reglas financieras», y dice que 89% de los afiliados en el país no están asegurados por nadie porque no hay reservas técnicas en las EPS.

“Los $ 100 billones están en sus manos sin que la justicia opere, excepto en el caso de Saludcoop. La deuda debería ser pagada de esos patrimonios privados que se hicieron con dineros públicos en desmedro de hospitales y clínicas públicas y privadas».

En su trino, el presidente Petro también se refirió a la “cartelización» de los gestores farmacéuticos, al acaparamiento de medicamentos y a la disminución de la deuda en las EPS intervenidas.

Aseguró que el Gobierno del Cambio aumentó los recursos públicos a las EPS, pero “se volvieron, mayoritariamente, patrimonio particular de sus dueños, y de algunos alcaldes politiqueros de la oposición».