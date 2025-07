Italia: Avioneta cae en picada en una autopista y explota; impactante VIDEO

–(Captura de video). Un avión ultraligero se estrelló en una carretera provincial cerca del municipio de Azzano Mella, en Italia. En un video, se observa el momento en que la aeronave cae en picada, impacta contra el asfalto y estalla en llamas inmediatamente.

Por supuesto, sus dos ocupantes fallecieron instantáneamente. Las llamas también envolvieron un vehículo particular y una furgoneta que transitaban por la zona.

Small aircraft crashes onto Italian highway, igniting wall of fire. Two people on board, a 75-year-old man and a 60-year-old woman, killed. Cause of crash unknown.pic.twitter.com/ybdZiY9WPc

