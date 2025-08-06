Bogotá recupera sendero del río Fucha tras 14 años de abandono

Foto: Secretaría de Seguridad

Después de más de una década de abandono, inseguridad y deterioro ambiental, la Alcaldía Mayor de Bogotá recuperó el sendero peatonal de la ronda del río Fucha, en el sector de Andalucía, de Kennedy, un lugar que permaneció bloqueado por montañas y toneladas de basura, cartón, estibas, escombros, bolsas con residuos reciclables, restos de comida, chatarra y maleza, entre otras afectaciones.

Ante el deterioro evidente del espacio público, el cual se fue afianzando con el paso de los años, algunos habitantes del sector establecieron en toda la mitad de la ronda del río Fucha un centro de acopio y reciclaje al aire libre, sin ningún tipo de control, el cual generaba afectación ambiental en la zona.

De manera aledaña, en el terreno también habían cambuches improvisados donde pernoctaban habitantes de calle, un lugar, que sumado a la falta de iluminación, se convirtió en una zona de consumo y venta de estupefacientes.

Con esta intervención, se logró:

Desmonte del centro de acopio y reciclaje

110 toneladas de residuos sólidos retiradas

4.500 metros cuadrados de espacio público recuperados

Poda y limpieza de 9.000 metros cuadrados de zonas verdes

Desmonte de cambuches y decomiso de 205 estibas

Recuperación total del paso peatonal

“Parecía imposible. Aún no puedo creer que nos hayan entregado este sendero de nuestro barrio. Se respira aire puro por fin, el cambio es impresionante. Muchas gracias al alcalde y a la Secretaría de Seguridad y a todas las personas que aportaron para la transformación de nuestro barrio”, expresó Amparo Portillo, lideresa del barrio Andalucía.

La intervención también incluyó un componente ambiental con la siembra de 2.610 plantas ornamentales como lirios, margaritas y azaleas, en cuatro jardineras construidas en el sector. La inversión para este componente fue de más de $11 millones que incluyó las plantas y la tierra. Además, se instalaron 610 postes pequeños donados por la constructora Galias, para proteger las jardineras y evitar nuevas ocupaciones indebidas.

“Este es uno de los primeros pasos. Seguiremos presentes en el barrio, escuchando sus peticiones y trabajando en conjunto para que continuemos transformando el entorno”, afirmó el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien estuvo presente en la transformación de este espacio.

Por su parte, el secretario de Seguridad, César Restrepo, resaltó el impacto de este tipo de intervenciones: “Cuando un entorno está desordenado, ocupado por actividades que van en contra del medioambiente y de las personas, el crimen, la violencia y las incivilidades se anidan y se reproducen. Por eso, con la comunidad, identificamos y empezamos las transformaciones en el barrio. Este proyecto busca devolverle a la ciudad este punto ambiental y convertirlo en un referente para la ciudad”.

La recuperación del sendero del río Fucha forma parte de la estrategia distrital de seguridad y recuperación del espacio público, que busca mejorar la calidad de vida en los territorios y promover entornos seguros, sostenibles y libres de ocupaciones indebidas.