Regresa Fritanga Fest Bogotá del 7 al 10 de agosto

Foto: IPES.Del 7 al 10 de agosto de 2025, regresa a las Plazas Distritales de Mercado, Fritanga Fest Bogotá 2025. Este festival reúne a los mejores restaurantes y piqueteaderos al plato típico conocido como frintanga, que incluye papita criolla, rellena, ají, carne, pollo y otros ingredientes más para conquistar a bogotanos, bogotanas y visitantes. ¡Conoce aquí toda la información y agéndate!

La invitación de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto para la Economía Social (IPES), es a todos los capitalinos, capitalinas y turistas a asistir Plazas Distritales de Mercado de Bogotá,a apoyar esta fiesta del sabor colombiano, que además de promover la cocina tradicional, visibiliza el trabajo de cientos de familias que han encontrado en la fritanga una fuente de ingresos y un legado cultural para compartir con orgullo.

Del 7 al 10 de agosto, la sexta versión del Fritanga Fest Bogotá 2025, una de las celebraciones gastronómicas más esperadas en el calendario bogotano. Este evento gastronómico y turístico hace parte de la estrategia Sabor Bogotá, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), el Instituto Distrital de Turismo (IDT), el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) y el Instituto para la Economía Social (IPES).

Esta iniciativa nació en pandemia como una estrategia para apoyar a los comerciantes de las Plazas Distritales de Mercado de Bogotá, dinamizar la economía local y reactivar sus negocios en un momento de crisis, se convirtió en el Acuerdo Distrital 922 de 2023, que busca posicionar la fritanga como un plato insignia de la identidad bogotana, promoviendo el consumo de productos locales y fortaleciendo el tejido económico de las plazas de mercado.

“El Fritanga Fest Bogotá 2025, no solo celebra el sabor, sino que dinamiza la economía local, apoya a los comerciantes tradicionales y resalta el valor cultural de nuestras plazas”, señaló Wilfredo Grajales Rosas, director del Instituto para la Economía Social (IPES).

Durante los cuatro días del festival, más de 60 establecimientos ofrecerán versiones tradicionales y creativas de la fritanga: costilla, morcilla, papa criolla, longaniza, chicharrón, arepa, y otros sabores de raíz campesina. Se proyectan ventas superiores a 20 mil cajas y un movimiento económico de más de 1.000 millones de pesos entre las establecimientos participantes.

El Fritanga Fest Bogotá 2025 cuenta con el respaldo de aliados comprometidos con la gastronomía popular y la economía social, tales como: Gas Natural que apoya la infraestructura gastronómica, con su programa gastronomía para Avanzar; Corabastos, Davivienda y DaviPlata, que promueven la bancarización popular; Fedearroz, que promueve la labor de los agricultores; Andina y Colombiana, marcas tradicionales que hacen parte del sabor nacional.

Además, la estrategia Sabor Bogotá, liderada por el Distrito, acompañará el evento con actividades culturales para invitar a bogotanos y turistas a redescubrir las Plazas Distritales de Mercado de Bogotá como espacios de tradición, sabor y encuentro.

El Fritanga Fest Bogotá 2025 reafirma que la fritanga es mucho más que un plato: es cultura servida y es herencia gastronómica que une al país desde sus raíces populares.