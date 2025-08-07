    • Bogotá

    Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este jueves 7 de agosto

    Cuál es el pronóstico del clima en Bogotá jueves 7 de agosto 2025Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

    Aquí encuentras el reporte entregado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este jueves 7 de agosto de 2025. ¡Toma nota!  

    Según el IDIGER, en la madrugada de este jueves, se estima cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco en Bogotá.

    De acuerdo con el IDIGER, la temperatura mínima para este jueves es de 8 °C.

    Para la man?ana se espera cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco. No se descartan lluvias ligeras al sur de la Bogotá, durante las primeras horas de la jornada. El resto de la jornada con tiempo seco predominante.

