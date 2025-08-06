Capturan dos cabecillas de redes transnacionales del narcotráfico pedidos en extradición por EE.UU

–En Bahía Hondita, (La Guajira), la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, el Ejército y la DEA, capturó a Ignacio Alexander Arends Villarueth, señalado capo delnarcotrafico que tenía su centro de operaciones en un hotel y se camuflaba entre comunidades indígenas.

El extraditable, requerido por la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas, era el cabecilla principal del ‘Clan Puchaina’ que, en asocio con el ‘Clan del Golfo’ y otras organizaciones criminales, traficaba hasta dos toneladas de cocaína semanales hacia Puerto Rico, República Dominicana y Estados unidos.

Los cargamentos los movilizaban en lanchas rápidas, con tripulación extranjera.

— Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán (@DirectorPolicia) August 6, 2025

De otro lado, a disposición de la Fiscalía General de la Nación fue puesto Ricardo Pérez Betancur pedido en extradición por su presunta responsabilidad en el envío de toneladas de clorhidrato de cocaína desde el Caribe a países de Centroamérica y Estados Unidos.

El hombre fue capturado en el sector de Playa Blanca en San Antero (Córdoba) por personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de unidades del Ejército Nacional y la Armada Nacional. Inicialmente, intentó evadir el procedimiento nadando hacia mar abierto, pero finalmente fue alcanzado y notificado de la orden en su contra.

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) August 6, 2025



Pérez Betancur sería el cabecilla de una red trasnacional señalada de mover estupefacientes en lanchas rápidas. Los cargamentos salían de zonas costeras de Cartagena con destino a Panamá, Costa Rica y Honduras, y desde ahí se coordinaba su traslado a Estados Unidos.

Por estos hechos, el hoy capturado es requerido por una Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Este de Missouri por cargos relacionados con conspiración criminal para el tráfico de narcóticos.

La Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía realizó las comunicaciones para que se surtan los trámites diplomáticos y administrativos para la formalización del pedido de extradición.