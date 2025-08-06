Caen 3 cabecillas y 6 integrantes del clan del golfo en Córdoba

–En desarrollo del Plan de Campaña Ayacucho Plus, tropas del Batallón de Infantería N.° 33 Batalla de Junín de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional, capturaron tres señalados cabecillas y seis integrantes del clan del golfo en el departamento de Córdoba,

El procedimiento militar y policial se llevó a cabo en el corregimiento de Campo Bello del municipio de Planeta Rica y en Montelíbano, Córdoba, donde se hicieron efectivas las capturas mediante orden judicial y diligencias de registro y allanamiento por los delitos de concierto para delinquir y extorsión agravada.

Entre los capturados se encuentra alias «viejo 40», quien sería el cabecilla principal del componente criminal focalizado de la subestructura delictiva; alias Bolumbo, cabecilla financiero en el municipio de Planeta Rica y alias Bairon, cabecilla de comisión de zona.

Asimismo, figuran alias Mateo y alias Juancho, coordinadores del cobro de extorsiones en su área de injerencia criminal. Las demás personas responden a los alias de Gloria, Juliana, Chichín y David, también integrantes del grupo ilegal.

De acuerdo con las investigaciones y la información recopilada por inteligencia, estos nueve sujetos serían los encargados de realizar exigencias económicas a empresas contratistas, ganaderos y comerciantes de la región, logrando un recaudo semestral de aproximadamente 800 millones de pesos.

Asimismo, estarían inmersos en la retención ilegal de personas como forma de presión para exigir el pago de la extorsión.

Los nueve sujetos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el cumplimiento de los respectivos procesos judiciales.

Con este resultado se debilitan de manera certera las capacidades del grupo armado organizado clan del golfo, toda vez que pierde varios de sus integrantes, con lo que se afecta su trayectoria delictiva y experiencia en la ejecución de economías ilícitas y acciones armadas contra la población civil, destacó el comando del Ejército.