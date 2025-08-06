    • Bogotá

    Este miércoles 6 de agosto los SuperCADE operarán en horario habitual

    Estos son los canales de atención disponibles el 6 de agosto de 2025Foto: Portal Bogotá

    La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá informó que este miércoles 6 de agosto, Día de Fiesta Distrital por la conmemoración del cumpleaños de Bogotá, los nueve (9) SuperCADE de la ciudad seguirán prestando servicio de manera habitual, en su horario de lunes a viernes: de 7:00 a.m. a 4:30 p.m., para que la ciudadanía pueda realizar sus trámites y acceder a la oferta institucional.

    Estos son los horarios de atención

    • SuperCADE 20 de Julio – Avenida Calle 13 No. 37-35 – Puente Aranda.
    • SuperCADE Suba – Avenida Calle 145 No. 103B – 90 – Suba.
    • SuperCADE Engativá – Transversal 113B #66-54, barrio Sabanas del Dorado – Engativá.
    • SuperCADE Manitas – Carrera 18 L No. 70B-50 Sur – Ciudad Bolívar.
    • SuperCADE Américas – Carrera 86 #43-55 Sur – Kennedy.
    • SuperCADE Bosa – Avenida Calle 57R Sur No. 72D-12 – Bosa.
    • SuperCADE CAD – Carrera 30 No. 25–90 – Teusaquillo.
    • SuperCADE Calle 13 – Avenida Calle 13 No. 37–35 – Puente Aranda.
    • SuperCADE Social – Diagonal 23 No. 69A-55, módulo 5, local 124, Terminal de Transporte Salitre – Fontibón.

    Además, estarán disponibles los siguientes canales digitales de atención para facilitar aún más el acceso a los servicios:

    • Línea 195.
    • Portal web www.bogota.gov.co.
    • Asistente virtual Chatico.
    • Plataforma ‘Bogotá Te Escucha’.

    Sin embargo, los 14 puntos CADE no tendrán atención presencial durante esta jornada. Estos son:

    • CADE Candelaria
    • CADE Fontibón
    • CADE Gaitana
    • CADE Kennedy
    • CADE La Victoria
    • CADE Los Luceros
    • CADE Muzú
    • CADE Patio Bonito
    • CADE Santa Helenita
    • CADE Santa Lucía
    • CADE Servitá
    • CADE Toberín
    • CADE Tunal
    • CADE Yomasa

    Estos reanudarán su atención habitual el viernes 8 de agosto, en su horario de 7:00 a.m. a 4:30 p.m.

