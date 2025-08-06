Este miércoles 6 de agosto los SuperCADE operarán en horario habitual
Foto: Portal Bogotá
La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá informó que este miércoles 6 de agosto, Día de Fiesta Distrital por la conmemoración del cumpleaños de Bogotá, los nueve (9) SuperCADE de la ciudad seguirán prestando servicio de manera habitual, en su horario de lunes a viernes: de 7:00 a.m. a 4:30 p.m., para que la ciudadanía pueda realizar sus trámites y acceder a la oferta institucional.
Estos son los horarios de atención
- SuperCADE 20 de Julio – Avenida Calle 13 No. 37-35 – Puente Aranda.
- SuperCADE Suba – Avenida Calle 145 No. 103B – 90 – Suba.
- SuperCADE Engativá – Transversal 113B #66-54, barrio Sabanas del Dorado – Engativá.
- SuperCADE Manitas – Carrera 18 L No. 70B-50 Sur – Ciudad Bolívar.
- SuperCADE Américas – Carrera 86 #43-55 Sur – Kennedy.
- SuperCADE Bosa – Avenida Calle 57R Sur No. 72D-12 – Bosa.
- SuperCADE CAD – Carrera 30 No. 25–90 – Teusaquillo.
- SuperCADE Calle 13 – Avenida Calle 13 No. 37–35 – Puente Aranda.
- SuperCADE Social – Diagonal 23 No. 69A-55, módulo 5, local 124, Terminal de Transporte Salitre – Fontibón.
Además, estarán disponibles los siguientes canales digitales de atención para facilitar aún más el acceso a los servicios:
• Línea 195.
• Portal web www.bogota.gov.co.
• Asistente virtual Chatico.
• Plataforma ‘Bogotá Te Escucha’.
Sin embargo, los 14 puntos CADE no tendrán atención presencial durante esta jornada. Estos son:
- CADE Candelaria
- CADE Fontibón
- CADE Gaitana
- CADE Kennedy
- CADE La Victoria
- CADE Los Luceros
- CADE Muzú
- CADE Patio Bonito
- CADE Santa Helenita
- CADE Santa Lucía
- CADE Servitá
- CADE Toberín
- CADE Tunal
- CADE Yomasa
Estos reanudarán su atención habitual el viernes 8 de agosto, en su horario de 7:00 a.m. a 4:30 p.m.