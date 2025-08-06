Este miércoles 6 de agosto los SuperCADE operarán en horario habitual

Foto: Portal Bogotá

La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá informó que este miércoles 6 de agosto, Día de Fiesta Distrital por la conmemoración del cumpleaños de Bogotá, los nueve (9) SuperCADE de la ciudad seguirán prestando servicio de manera habitual, en su horario de lunes a viernes: de 7:00 a.m. a 4:30 p.m., para que la ciudadanía pueda realizar sus trámites y acceder a la oferta institucional.

Estos son los horarios de atención

SuperCADE 20 de Julio – Avenida Calle 13 No. 37-35 – Puente Aranda.

SuperCADE Suba – Avenida Calle 145 No. 103B – 90 – Suba.

SuperCADE Engativá – Transversal 113B #66-54, barrio Sabanas del Dorado – Engativá.

SuperCADE Manitas – Carrera 18 L No. 70B-50 Sur – Ciudad Bolívar.

SuperCADE Américas – Carrera 86 #43-55 Sur – Kennedy.

SuperCADE Bosa – Avenida Calle 57R Sur No. 72D-12 – Bosa.

SuperCADE CAD – Carrera 30 No. 25–90 – Teusaquillo.

SuperCADE Calle 13 – Avenida Calle 13 No. 37–35 – Puente Aranda.

SuperCADE Social – Diagonal 23 No. 69A-55, módulo 5, local 124, Terminal de Transporte Salitre – Fontibón.

Además, estarán disponibles los siguientes canales digitales de atención para facilitar aún más el acceso a los servicios:

• Línea 195.

• Portal web www.bogota.gov.co.

• Asistente virtual Chatico.

• Plataforma ‘Bogotá Te Escucha’.

Sin embargo, los 14 puntos CADE no tendrán atención presencial durante esta jornada. Estos son:

CADE Candelaria

CADE Fontibón

CADE Gaitana

CADE Kennedy

CADE La Victoria

CADE Los Luceros

CADE Muzú

CADE Patio Bonito

CADE Santa Helenita

CADE Santa Lucía

CADE Servitá

CADE Toberín

CADE Tunal

CADE Yomasa

Estos reanudarán su atención habitual el viernes 8 de agosto, en su horario de 7:00 a.m. a 4:30 p.m.