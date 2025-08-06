Estos son los resultados de la Jornada Única Electoral 2025 en Bogotá

Imagen: IDPAC.

El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC) finalizó la Jornada Única Electoral, un ejercicio democrático histórico en el que se eligieron representantes para siete instancias de participación locales y distritales en Bogotá, y en la que participaron cerca de 15.000 ciudadanos. ¡Conoce en detalle los resultados!

Este proceso, liderado por el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC) con el acompañamiento de las alcaldías locales, las secretarías técnicas de cada instancia y vigilado por delegados de la Personería de Bogotá y la Veeduría Distrital, ya cuenta con listado de candidatos electos, quienes por un periodo de cuatro años representarán a la ciudadanía en las siguientes instancias:

Consejo Local de Niños, Niñas y Adolescentes (CLONNA)

Consulte aquí los resultados

Consejo de Protección y Bienestar Animal

Consulte aquí los resultados

Mesa de Trabajo de la Política Pública de Comunicación Comunitaria

Consulte aquí los resultados

Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático

Consulte aquí los resultados

Consejo Local de Discapacidad

Consulte aquí los resultados

Consejo Local de Propiedad Horizontal

Consulte aquí los resultados

Comisión Ambiental Local

Consulte aquí los resultados

Cabe aclarar que los resultados de la localidad de Sumapaz serán publicados en los próximos días, dado que el proceso de votación y escrutinio se realizó de forma presencial y manual.

Entre los aspectos destacados del proceso electoral, sobresale la participación activa de las mujeres en los diferentes espacios de representación. En el caso de los Consejos Locales de Propiedad Horizontal, las Comisiones Ambientales Locales y el Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes, se alcanzó la cuota de género sin necesidad de aplicar sorteos.

Este fue el primer proceso electoral en la historia de Bogotá, que incluyó en simultáneo a todos los grupos etarios de las veinte localidades y aplicó las tres modalidades de votación: virtual, virtual asistida y presencial; logrando así que se desarrollaran 107 procesos electorales.

Además, se registró un incremento significativo en la participación en los Consejos Locales de Discapacidad, en esta jornada se alcanzaron 421, más del doble de la votación anterior.

Los Consejos Locales de Gestión del Riesgo y Cambio Climático tuvieron 263 en la jornada actual, con un aumento del 32 por ciento y los Consejos Locales de Discapacidad registraron un incremento notable, pasando de 151 votos en marzo de 2022 a 421 votos, más del doble.

Los Consejos Consultivos Locales de Niños, Niñas y Adolescentes aumentaron cerca del 38 por ciento con 1.242 votos.

Puede acceder a la transmisión del proceso de escrutinio de la Jornada Única Electoral, a través de la página de Facebook: https://www.facebook.com/participacionbogota y cuenta de YouTube Bogota Participa, y seguir de cerca la garantía de transparencia de esta jornada electoral sin precedentes en Bogotá.