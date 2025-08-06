Estas son las fechas para declarar renta en 2025 ante la DIAN

Foto: INCP

Si estás obligado a declarar renta este año, ten en cuenta que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ya publicó el calendario oficial con las fechas establecidas para 2025. El plazo para presentar la declaración comienza en agosto y varía según los dos últimos dígitos del número de cédula, por lo que es importante revisar el cronograma y cumplir a tiempo para evitar sanciones.

Debe declarar si cumple con una de estas condiciones:

Haber sido responsable del impuesto sobre las ventas (IVA) a 31 de diciembre de 2024.

Que su patrimonio bruto, a 31 de diciembre de 2024, haya sido superior a 4.500 UVT (211.793.000 $).

Que, en 2024, sus ingresos brutos hayan sido iguales o superiores a 1.400 UVT (65.891.000 $).

Que sus consumos con tarjeta de crédito, en 2024, hayan sido superiores a 1.400 UVT (65.891.000 $).

Que el valor total de sus compras y consumos, en 2024, hayan sido superiores a 1.400 UVT (65.891.000 $).

Que el valor total acumulado de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras, en 2024, hayan sido superiores a 1.400 UVT (65.891.000 $).

Calendario de vencimientos

Fechas de declaración de renta para el mes de agosto

Fechas de declaración de renta para el mes de septiembre

Fechas de declaración de renta para el mes de octubre

Recuerda que cumplir con esta obligación tributaria a tiempo te ayuda a evitar sanciones e intereses. Si tienes dudas sobre si debes declarar o necesitas orientación para hacerlo, puedes ingresar al portal web de la DIAN (www.dian.gov.co), donde encontrarás herramientas, guías y asistencia virtual para completar el proceso correctamente.