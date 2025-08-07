Asiste al concierto gratuito de La Gata Golosa y Bogotana con la Filarmónica este 8 de agosto

Crédito: Kike Barona – Filarmónica de Bogotá

La capital de Colombia se prepara para celebrarlo en grande, liderada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, podrás disfrutar una programación vibrante y diversa que se extenderá por toda la ciudad. Este viernes 8 de agosto de 2025, desde las 3:00 p. m., la Filarmónica de Música Colombiana interpreta “La Gata Golosa”, pasillo compuesto hace 113 años por Fulgencio García en la Parroquia Nuestra Señora de las Nieves. ¡Entrada libre hasta completar aforo!

Celebra el cumpleaños de Bogotá con música, diversidad sonora y grandes conciertos en distintos escenarios de la ciudad. Súmate a la Filarmónica y vive la experiencia de esta fiesta capital, en esta ocasión a ritmo de la música andina colombiana que, junto a once destacadas obras con ritmos como danza, bambuco, guabina, gavota, y torbellino, conforman el exigente repertorio de la Filarmónica de Música Colombiana, liderada por Jorge Andrés Arbeláez.

La cita es en la Parroquia Nuestra Señora de las Nieves:

? Viernes 8 de agosto a las 3:00 p.m.

Foto: Filarmónica de Música Colombiana. Crédito: Kike Barona

Una fiesta sonora que celebra a Bogotá

La Filarmónica, que se ha destacado por su versatilidad y compromiso con las músicas populares, continúa demostrando que el arte sinfónico está más vivo que nunca, y que Bogotá es el escenario ideal para seguir reinventando la cultura.