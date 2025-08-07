Bogotá ya tiene Baños Públicos Inteligentes

Foto: DADEP

La fiesta de cumpleaños continua en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa y por eso el alcalde Mayor, Carlos Fernando Galán, y la directora del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), Lucia Bastidas, entregaron a la ciudad el primer módulo de baños públicos inteligentes.

“Esta es una de las intervenciones integrales que estamos realizando y con las que además cuidamos y construimos un respeto hacia el espacio público, es una propuesta innovadora que replicaremos en otros lugares de la ciudad”, confirmó el alcalde Carlos Fernando Galán.

El nuevo módulo de baños públicos inteligentes está ubicado en el sendero peatonal del Paseo Murillo Toro, calle 12 A con Carrera Séptima, y tiene como propósito transformar una zona que era utilizada como bahía de parqueo ilegal en un espacio útil y moderno para los habitantes y visitantes del centro histórico de la ciudad.

“Este piloto es el primero de los tres baños que tendremos en la Carrera Séptima, los otros estarán en el Parque Santander y la Plazoleta de Las Nieves, la idea es que tengamos muchos baños como este en otros espacios públicos recuperados de Bogotá”, detalló la directora del DADEP, Lucia Bastidas.

Esta acción es posible gracias al trabajo conjunto del Departamento Administrativo de La Defensoría Del Espacio Público (DADEP), la Alcaldía Local de La Candelaria, las secretarías General y de Movilidad, el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC).

Además de la recuperación, rehabilitación y adecuación del sendero con el moderno mobiliario que aporta la firma JCDecaux, se busca transformar la infraestructura urbana en materia de higiene y servicios, para garantizar espacios limpios, seguros y accesibles en este sector de la ciudad con alto tránsito peatonal y turístico.

Actualmente, la Alcaldía Mayor de Bogotá trabaja por la cobertura de baños públicos, promover la cultura ciudadana y la apropiación de ciudad ante el déficit histórico de este servicio en zonas de gran afluencia de personas.

Para desarrollar este trabajo el esfuerzo del sector público y privado resulta fundamental en un plan de acción que contempla la instalación de más unidades de este tipo en lugares de alta concurrencia como: ´bajo puentes´, plazoletas y zonas turísticas.

Baños autosostenibles al servicio de la ciudad

Estos nuevos baños, estilo europeo, cuentan con tecnología moderna, lo que garantiza su funcionamiento óptimo y condiciones dignas para su uso. La implementación de esta medida no solo responde a una necesidad urgente de infraestructura sanitaria, sino que representa un paso firme hacia la dignificación del espacio público y el bienestar colectivo.